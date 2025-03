Volkswagen ID.1, perché potrebbe essere la city car che rivoluziona il segmento

Senza il Salone dell’Auto di Ginevra, il primo grande show dell’anno è ora il Salone dell’Auto di Bruxelles. Un cambio che potrebbe limitare il numero di anteprime mondiali, ma non impedirà a Volkswagen di presentare la sua attesissima ID. EVERY1, la city car elettrica destinata a diventare un pilastro della gamma a zero emissioni del brand.

L’attesa è alle stelle, anche perché Volkswagen ha fatto di tutto per mantenere il riserbo su questa vettura, evitando fughe di notizie. Tuttavia, l’ultimo teaser conferma il nome già trapelato da precedenti brevetti e, soprattutto, svela un aspetto chiave del progetto. La futura ID.1 avrà un design da hatchback piuttosto che da crossover, rompendo con la tendenza attuale. I primi bozzetti rivelano proporzioni tipiche delle city car compatte, con un frontale e una coda completamente ridisegnati.

Le immagini più recenti mostrano per la prima volta il posteriore, caratterizzato da fanali posteriori integrati nel lunotto, una scelta stilistica inusuale per Volkswagen e piuttosto audace rispetto alla sobrietà che ha sempre contraddistinto il marchio. A conferire ulteriore personalità ci sono dettagli esclusivi, come cerchi in lega dal design distintivo e una curiosa incisione sulle portiere anteriori, proprio in prossimità dello specchietto retrovisore e della base del montante del parabrezza, che riporta la scritta: “Your Volkswagen”.

Volkswagen ha già confermato che la ID.1 farà il suo debutto ufficiale a metà del 2027 e si posizionerà come uno dei modelli più accessibili della sua gamma elettrica. Il prezzo sarà inferiore ai 20.000 euro, rendendola una delle elettriche più economiche sul mercato. Oltre al costo competitivo, la casa di Wolfsburg ha messo in chiaro che design, qualità costruttiva e sicurezza saranno aspetti prioritari.

Inoltre, offrirà un equipaggiamento tecnologico avanzato e un’autonomia che potrà arrivare fino a 300 km con una singola ricarica. In definitiva, con questo modello, Volkswagen punta a conquistare il mercato delle auto elettriche compatte, offrendo una combinazione vincente di prezzo accessibile, tecnologia e design moderno. Il debutto si avvicina e la ID. EVERY1 promette di diventare la nuova protagonista delle città nel futuro.