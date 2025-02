Volkswagen, tra le novità emerge la ID.2X: il crossover dalle aspettative altissime

La Volkswagen ID.2 è senza dubbio uno dei modelli più attesi dell’anno nel panorama delle auto elettriche. Con la sua combinazione di design distintivo, ampia abitabilità e praticità, e un prezzo inferiore ai 25.000 euro, la ID.2 ha tutte le carte in regola per diventare il best-seller che il marchio tedesco si augura e di cui ha bisogno.

Con specifiche meccaniche allineate alle aspettative e un aspetto che non tradisce le origini Volkswagen, la ID.2 si preannuncia come una scelta ideale per chi cerca un’auto elettrica versatile. Tuttavia, accanto alla ID.2, ci sarà un’altra variante che promette di fare altrettanto parlare di sé. Già nel 2024, la Volkswagen aveva accennato alla possibilità di una versione crossover dell’ID.2, senza entrare troppo nei dettagli.

Sappiamo finalmente che il nome di questo SUV elettrico sarà ID.2X e che arriverà sul mercato con caratteristiche che lo differenziano dalla berlina elettrica, pur mantenendo lo stesso spirito del modello base. La ID.2X assumerà l’aspetto di un crossover compatto, molto simile alla T-Cross attuale, ma con l’aggiunta di elementi stilistici come paraurti più robusti, dettagli in plastica nera e sospensioni rialzate per conferire un look più deciso. Esteticamente, la ID.2X presenterà una silhouette leggermente più alta e una linea del tetto più verticale, con particolari decorazioni sul montante C, come mostrato nel primo teaser.

Andreas Mindt, responsabile del design di Volkswagen, ha sottolineato che la ID.2X avrà un aspetto “sicuro, convincente e audace”, distinguendosi dal linguaggio stilistico delle sue sorelle maggiori, la ID.4 e la ID.5. All’interno, la ID.2X offrirà gli stessi elementi moderni e high-tech della ID.2, con un ampio schermo centrale da 12,9 pollici e una strumentazione digitale da 10,9 pollici. Lo spazio a bordo sarà generoso, con un bagagliaio che potrebbe arrivare a una capacità di 490 litri, rendendola ideale per lunghe gite in famiglia.

Sotto il cofano, la ID.2X utilizzerà lo stesso sistema motore della ID.2, con un motore elettrico da 223 CV e due opzioni di batteria: una da 38 kWh e una da 56 kWh, con un’autonomia che raggiungerà i 480 chilometri. La ricarica sarà veloce, supportando una potenza fino a 125 kW.

La presentazione ufficiale della ID.2X avverrà al Salone dell’automobile di Monaco a settembre, come confermato dal CEO di Volkswagen, Thomas Schäfer. La nuova vettura sarà disponibile sul mercato nel primo trimestre del 2026.