Volkswagen ID.EVERY1, finita la pressione? Presentata l’attesissima city car

Nel mondo dell’automotive, il lancio di un nuovo modello è un evento che richiede una pianificazione meticolosa. Volkswagen, forte della sua lunga esperienza nel settore, sa bene che ogni dettaglio deve essere curato con precisione. L’anteprima del concept ID. Every1 è stata all’altezza delle aspettative, ma un elemento in particolare ha catturato l’attenzione, ovvero la scelta della colonna sonora.

Nel video della presentazione, infatti, a partire dal minuto 3:20, risuona “Under Pressure”, l’iconico brano del 1981 nato dalla collaborazione tra Queen e David Bowie. Si tratta per caso di un messaggio implicito? Dopotutto, Volkswagen si traduce come “l’auto del popolo”, ma la sua strategia elettrica si è finora concentrata su veicoli premium. L’ID.3, ad esempio, ha un prezzo di partenza di 33.330 euro in Germania, un costo ben lontano dall’idea di accessibilità. C’era la e-up!, una city car di successo, ma è stata ritirata dal mercato da Volkswagen.

Ora, con l’ID. Every1, Volkswagen sembra voler correggere il tiro, anche se l’atteso modello ID.1 arriverà solo nel 2027. La concorrenza in fatto di city car cresce per ogni mese di attesa per il lancio di questo modello. Volkswagen, possiamo dirlo, si ritrova quindi davvero sotto pressione e cerca di riguadagnare terreno con la ID.1, che dovrebbe costare circa 20.000 €, e la ID.2, con un prezzo di 25.000 €, attesa per il 2026.

La ID.2 darà vita anche a versioni hot hatch e crossover, ma questi modelli economici sembrano destinati esclusivamente al mercato europeo, senza piani per un arrivo negli Stati Uniti. Sotto la scocca, la nuova piattaforma MEB a trazione anteriore sarà alla base non solo di ID.1 e ID.2, ma anche di altri due modelli, previsti entro il 2027.

Volkswagen cerca così di allentare proprio questa pressione esercitata dai competitor e recuperare il ritardo accumulato nel mercato delle elettriche compatte. Tuttavia, la vera sfida sarà il debutto della Golf di nona generazione, che segnerà il passaggio definitivo a una versione completamente elettrica.