Volkswagen apre le porte per la sua gamma ibrida con gli Hybrid Days

Volkswagen punta i riflettori sulla sua nuova generazione di modelli ibridi plug-in con un evento esclusivo nelle concessionarie. Il 22 e 23 febbraio, il brand tedesco dedicherà due giorni agli “Hybrid Days”, un’iniziativa pensata per far scoprire al pubblico le rivoluzionarie versioni eHybrid di Golf, Tiguan, Tayron e Passat.

Il colosso di Wolfsburg definisce questa nuova tecnologia un “super ibrido”, grazie a una serie di migliorie che ne aumentano efficienza, prestazioni e autonomia. Il cuore di questa evoluzione è una batteria più capiente da 19,7 kWh netti, che permette ricariche più rapide, fino a 50 kW, e garantisce un’esperienza di guida più fluida e sostenibile. A questa si abbina il nuovo motore turbo benzina 1.5 TSI evo2, dotato di turbocompressore a geometria variabile (VTG) e di un innovativo sistema di combustione TSI-evo ad alta efficienza.

Grazie alla sinergia tra queste tecnologie avanzate, le nuove Volkswagen eHybrid offrono un’autonomia elettrica che può raggiungere i 185 km nel ciclo urbano WLTP, mentre la percorrenza complessiva, combinando elettrico e benzina, si estende fino a 800-1.000 km. Il risultato è un’esperienza di guida versatile che mette insieme i benefici dell’alimentazione 100% elettrica con la sicurezza di un motore termico per i viaggi più lunghi.

La nuova generazione di ibridi plug-in Volkswagen è disponibile in due varianti:. La versione da 150 kW (204 CV) con una coppia di 350 Nm e la versione da 200 kW (272 CV) con una coppia di 400 Nm. A completare il pacchetto tecnologico, c’è il cambio automatico DSG a sei rapporti, progettato appositamente per ottimizzare il rendimento dei sistemi di trazione ibrida plug-in.

Uno dei modelli più rappresentativi della gamma, la Golf eHybrid, è in grado di percorrere fino a 143 km in modalità elettrica nel ciclo combinato WLTP e 185 km in città, rendendola un’opzione ideale per chi desidera un’auto efficiente, ma senza compromessi sulla praticità.

Per rendere questa nuova tecnologia ancora più accessibile, Volkswagen propone soluzioni finanziarie personalizzate con il programma Progetto Valore Volkswagen. Tra le offerte disponibili: Golf eHybrid Edition Plus da 149 euro al mese; Tiguan eHybrid Edition Plus da 199 euro al mese; Tayron eHybrid Edition Plus da 299 euro al mese; Passat Business Edition Plus da 329 euro al mese.