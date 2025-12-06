Rampage registra un aumento delle immatricolazioni a novembre in Brasile

Il Rampage, il primo Ram sviluppato e prodotto al di fuori del Nord America, si è distinto ancora una volta nelle immatricolazioni e, a fine novembre, ha registrato la sua seconda migliore performance di vendita mensile del 2025, con oltre 2.400 unità vendute. Con i numeri del penultimo mese dell’anno, il pick-up ha superato la soglia delle 23.000 immatricolazioni, avvicinandosi al totale per tutti i mesi del 2024 e consolidando la sua posizione tra i cinque pick-up compatti e di medie dimensioni più venduti nelle vendite cumulative del 2025.

Fin dal suo lancio sul mercato, la Rampage ha conquistato il segmento, introducendo a un nuovo pubblico i pilastri del marchio Ram: potenza, capacità, lusso e tecnologia. L’arrivo del motore 2.2 Turbodiesel da 200 CV e 450 Nm (45,9 kgfm) di coppia, insieme a nuove tecnologie di assistenza alla guida come il Lane Centering Assist, ha ulteriormente elevato il prestigio del pick-up.

L’impareggiabile potenza della Rampage ha inoltre portato il modello a ricevere numerosi premi dalla stampa specializzata. Ha già ottenuto 27 trofei dal suo lancio, il più recente dei quali è la seconda vittoria consecutiva nel premio “Os Eleitos” (Gli Eletti), un sondaggio organizzato dalla rivista Quatro Rodas che premia le auto e il servizio post-vendita in base alle opinioni raccolte dai proprietari di veicoli.

Nel segmento dei pick-up full-size, Ram rimane leader con una quota di mercato del 60%. Il 3500, che ha ricevuto una nuova generazione alimentata dal potente motore Cummins 6.7 Turbodiesel High-Output da 436 CV e 1.458 Nm (148,7 kgfm) di coppia e un nuovo cambio automatico a 8 rapporti, è il più venduto tra i pick-up full-size , seguito da vicino dal 1500, il pick-up più veloce del segmento, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi. Da inizio anno, sono state immatricolate 1.352 unità del pick-up più capace del paese e 1.160 del pick-up full-size a benzina più potente sul mercato.