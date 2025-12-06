La Ferrari street art da mettere in salotto

Una Ferrari 488 Challenge EVO è stata commissionata in scala 1:8 da un facoltoso cliente del Medio Oriente, per imitare fedelmente la sua auto da gara reale. La cosa non farebbe notizia, se non fosse per una particolarità: la livrea in stile street art. Non si tratta di uno slancio creativo espressamente pensato per la riproduzione in formato ridotto: questa è la reale veste grafica della sua vettura in scala 1:1, che il tizio si è ora concesso in dimensioni da tavolo.

Per la replica, eseguita dagli specialisti di Amalgam Collection, è stata prestata la massima attenzione affinché tutti i dettagli corrispondessero a quelli della musa ispiratrice, come se l’opera di cui ci stiamo occupando fosse una perfetta versione rimpicciolita. Il risultato è impeccabile. Non avevamo dubbi in tal senso. Più volte in passato ci siamo occupati delle realizzazioni in scala dell’atelier inglese, evidenziando il loro incredibile livello di qualità e realismo.

Questa Ferrari 488 Challenge EVO onora al meglio la felice tradizione, nel solco del servizio Tailor Made, che il laboratorio d’oltremanica offre come opzione alla clientela, per far nascere dei pezzi unici e su misura, aderenti alle specifiche richieste. Il prezzo, ovviamente, sale rispetto alle interpretazioni standard degli stessi modelli, ma volete mettere il piacere di esporre in salotto un modello in scala 1:8 che imita perfettamente la propria auto da gara del “cavallino rampante”? Probabilmente con la stessa cifra si comprerebbe un’utilitaria ben accessoriata, ma chi si concede uno shopping del genere non ha certo problemi economici.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Abbiamo scritto della livrea ispirata alla street art. Questa veste la carrozzeria della Ferrari 488 Challenge EVO usata in pista dal committente. In scala viene imitata fedelmente, senza sbavature. Il lavoro è eseguito talmente bene da tradire il cervello nelle foto: in assenza di riferimenti dimensionali, l’impressione è proprio quella di trovarsi al cospetto dell’auto in formato reale. Non credo possa esistere complimento migliore.

La veste grafica è profondamente personale. Vuole essere un omaggio ai gusti della famiglia del committente. Esprime carattere e individualità, con riferimenti a destinazioni molto amate, a figure iconiche e anche a qualche elemento giocoso. Questa riproduzione in scala 1:8 è una dimostrazione sorprendente di ciò che il servizio Tailor Made di Amalgam Collection può ottenere. Musa ispiratrice, come dicevamo, è stata una particolare Ferrari 488 Challenge EVO. Lo sbarco in società del modello avvenne nel corso delle Finali Mondiali del Mugello, nell’ormai lontano 2019.

Il kit di aggiornamento di questo step evolutivo, rispetto alla 488 Challenge del 2016, fu introdotto con l’obiettivo di migliorare le performance assolute, la guidabilità e la ripetitività della prestazione. Il tutto per offrire ai piloti un piacere e un divertimento di guida ancora maggiori. Per ottenere il risultato, i tecnici della casa di Maranello focalizzarono gli sforzi sulla massimizzazione della sinergia tra downforce e dinamica veicolo. Qui l’interazione tra pneumatici, bilanciamento del carico aerodinamico e controlli elettronici si spinse verso nuovi livelli. Fra i risultati del lavoro, una migliore prontezza di inserimento e la riduzione del sottosterzo in uscita di curva.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Notevole l’apporto, sull’handling della Ferrari 488 Challenge EVO, dei sistemi di controllo E-Diff3 e F1-TCS basati sul Side Slip Control (SSC), con tarature dedicate. Il disegno della carrozzeria, molto aggressivo, asseconda la scienza dei flussi, garantendo livelli di carico superiori rispetto a prima. L’incremento di efficienza, rispetto allo step precedente, è del 30%.

Da segnalare il bilanciamento ulteriormente ottimizzato, con alcune modifiche ad hoc: diversa lunghezza dello sbalzo anteriore; maggiore sporgenza delle prese d’aria laterali del paraurti. Il carico aerodinamico verticale totale della vettura risulta aumentato del 50% rispetto alla 488 Challenge precedente. Fra le novità introdotte dalla versione EVO di questa Ferrari, merita di essere evidenziata la possibilità di modificare la deportanza anteriore in modo indipendente da quella posteriore, per avere sempre sotto controllo il bilanciamento, senza dover modificare l’altezza da terra della vettura.

Novità anche sul fronte dell’impianto frenante, reso più resistente al fading e all’uso. L’energia dinamica giunge da un motore V8 biturbo, da 3.9 litri di cilindrata, in grado di sviluppare una potenza massima di 670 cavalli: la stessa della versione stradale. Nella replica in scala 1:8 di questa Ferrari 488 Challenge EVO sembra di rivivere la magia tecnologica del modello vero, al punto che verrebbe quasi la tentazione di metterla in moto.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Fonte | Amalgam Collection