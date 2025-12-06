Abarth 600e Scorpionissima ha brillato al Lisbon Eco Rally 2025

La nuova Abarth 600e Scorpionissima, attualmente l’auto di serie più potente mai realizzata dal marchio, ha preso parte all’edizione 2025 dell’Eco Rally de Lisboa, manifestazione dedicata ai veicoli a zero emissioni. La compatta sportiva elettrica è stata affidata al team formato da Nuno e Francisco Melo, padre e figlio, che sono riusciti a chiudere la competizione con un prestigioso sesto posto nella classifica assoluta, risultato che ha segnato la conclusione della stagione nazionale dedicata alle energie alternative.

Abarth 600e Scorpionissima si è distinta nell’ultima edizione del Lisbon Eco Rally, gara di regolarità riservata a modelli 100% elettrici

La famiglia Melo, nota per la passione verso i modelli storici Abarth e Fiat, possiede una lunga esperienza nei rally di regolarità. Tuttavia, questa edizione dell’Eco Rally di Lisbona, partita dal Padrão dos Descobrimentos e sviluppata lungo un percorso che attraversava i territori di Azambuja, Vila Franca de Xira, Mafra, Sintra e Cascais, ha rappresentato per loro un traguardo inedito: la prima partecipazione a una competizione al volante di un’auto completamente elettrica.

Per Nuno, ” partecipare al Lisbon Eco Rally al volante dell’Abarth 600e Scorpionissima è stato più di un semplice debutto su un’auto elettrica: è stata la conferma che il marchio è riuscito a trasferire il suo DNA competitivo verso nuove fonti di energia. La risposta immediata, lo sterzo diretto e la sicurezza trasmessa dal telaio e dai freni ci hanno permesso di affrontare i tratti tecnici senza sorprese. Il sesto posto dimostra che, anche in questo scenario di transizione, le prestazioni continuano a essere un pilastro dell’identità Abarth “.

Francisco condivide la stessa visione: ” Sono cresciuto ascoltando storie di Abarth e FIAT, e partecipare a questa gara insieme a mio padre, a bordo di un modello completamente elettrico, è stata un’esperienza straordinaria che simboleggia un vero e proprio cambiamento di paradigma nel motorsport. Questa competizione ha confermato che i veicoli elettrici hanno un posto solido e promettente nel futuro delle corse “.

Secondo Luis Domingues, responsabile del marchio, ” le prestazioni dell’Abarth 600e Scorpionissima nell’Eco Rally di Lisbona confermano che un’Abarth elettrica può essere sinonimo di emozione e prestazioni. Questo modello dimostra che l’elettrificazione non compromette il DNA dello Scorpione “.

L’Abarth 600e Scorpionissima variante top di gamma con motore da 280 cavalli, è il modello più potente di sempre del marchio e viene prodotto in una serie limitata di 1.949 unità, in onore del suo anno di fondazione. Grazie alla disponibilità immediata del motore elettrico, in grado di erogare 345 Nm di coppia, la Scorpionissima accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,85 secondi, interrompendo l’accelerazione solo al raggiungimento dei 200 km/h.

L’attenzione del modello sviluppato in collaborazione con Stellantis Motorsport alle massime prestazioni e al puro piacere di guida è evidente in elementi come il differenziale autobloccante Torsen, così come, ad esempio, i freni sviluppati per le corse e prodotti dalla rinomata Alcon. All’interno, spiccano i sedili sportivi Sabelt, che garantiscono un livello di supporto adeguato alle capacità dinamiche della più estrema Abarth 600e.