Il Tesla Cybertruck riceverà l’FSD il mese prossimo, ma con alcune riserve

Il Tesla Cybertruck, un veicolo elettrico al centro dell’attenzione per più di un anno, arrivato con un prezzo superiore ai 100.000 dollari, è decisamente un pick-up unico nel suo genere. Il Cybertruck ha anche avuto un ottimo successo nel mercato statunitense tra i mezzi dello stesso segmento a batteria. Nonostante sia in commercio da quasi un anno, il fiore all’occhiello di Tesla non è ancora dotato di funzioni essenziali come l’assistenza al parcheggio e il tanto discusso sistema avanzato di assistenza alla guida Full Self-Driving.

Tuttavia, questa situazione potrebbe cambiare a breve, anche con tutti i dubbi del caso. Ashok Elluswamy, responsabile del software Autopilot di Tesla, ha dichiarato recentemente che il pick-up dalle linee angolari, l’amato oppure odiato Cybertruck, è prossimo a ricevere l’assistenza automatica al parcheggio entro questa settimana, mentre l’aggiornamento over-the-air che abiliterà l’FSD è previsto per il mese prossimo.

Anche se queste promesse suonano molto incoraggianti, Tesla non è nuova a dichiarazioni simili che, però, successivamente, tardano a tradursi in realtà. Basti pensare a Elon Musk, CEO dell’azienda, che aveva annunciato a maggio che il Cybertruck avrebbe ottenuto l’FSD entro la fine di giugno, suggerendo che lo sviluppo stava procedendo “più rapidamente del previsto”. Come è evidente, quella scadenza è stata (non troppo) clamorosamente mancata.

Questa volta, però, potrebbe esserci una svolta: l’FSD dovrebbe arrivare sul Cybertruck con la versione 12.5 del software, che è già in fase di distribuzione su altri modelli Tesla. Quindi, sembra solo una questione di tempo prima che anche il pick-up sia dotato di queste funzionalità.

Dall’inizio delle consegne a novembre dello scorso anno, il Cybertruck ha ricevuto diversi aggiornamenti software, tra cui la “modalità Off-Road” e la possibilità di bloccare il differenziale anteriore nella versione con tre motori, migliorando di molto le capacità fuori strada. Il pacchetto Full Self-Driving di Tesla, con supervisione umana, attualmente promette funzionalità come il cruise control adattivo, lo sterzo automatico in autostrada e in città, il cambio automatico di corsia e la fermata automatica ai semafori e agli stop.