Una Skoda da 477 CV? È la Superb Wagon con il 2.0 TSI rivoluzionato

La Skoda Superb esce di scena e per l’occasione la filiale Skoda UK ha deciso, con il contributo del tuner RE Performance, di realizzare una versione speciale, unica nel suo genere. Da qui nasce la Skoda Superb Wagon detta Sleeper Edition perché, pur mantenendo l’aspetto simile all’originale, nasconde sotto al cofano caratteristiche e prestazioni nettamente sopra alla norma.

L’unico esemplare della Skoda Superb Wagon Sleeper Edition

La Skoda Superb Wagon Sleeper Edition verrà realizzata come esemplare unico nel Regno Unito e la sua caratteristica principale è il motore 2.0 TSI elaborato che raggiunge i 477 CV e 661 Nm di coppia. Per rendere meglio l’idea è utile ricordare che la versione standard ha invece un motore da 280 CV e 350 Nm di coppia. Il risultato è che apparentemente sembra una station wagon normale, ma in realtà è in grado di competere con modelli del calibro dell’Audi RS 6, della Mercedes C 63 AMG e della BMW M3 Touring.

Gli impressionanti risultati raggiunti dalla Skoda Superb Wagon Sleeper Edition sono resi possibili anche grazie a una serie di novità tecniche non indifferenti. Dalle modifiche al sistema di alimentazione passando per la turbina Garrett e le novità sull’aspirazione e l’intercooler. La Skoda Superb Wagon Sleeper Edition prevede anche i freni AP Racing con dischi da 390 mm e 330 mm e pinze a sei pistoncini e delle sospensioni KW regolabili in altezza che sono 5 centimetri più basse rispetto al modello base.

Da segnalare anche l’impianto di scarico downpipe che esalta il sound del motore, mentre il cambio automatico a doppia frizione a 7 marce e la trazione integrale sono gli stessi della Skoda Superb di partenza. Non sono stati comunicati i dati delle prestazioni della Skoda Superb Wagon Sleeper Edition ma è molto probabile che in termini di velocità massima si superino tranquillamente i 250 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 km/h sia inferiore ai 5 secondi.

Esteticamente, invece, non ci sono novità e l’unico esemplare della Skoda Superb Wagon Sleeper Edition si presenta con il colore Royal Green (introdotto da Skoda nel 2023). Negli interni ci sono i rivestimenti in pelle Cognac traforata che, insieme all’allestimento Laurent & Klement, dona all’auto un aspetto lussuoso e molto raffinato. Senza perdere la sua identità sportiva.