Nuova Skoda Octavia 2024: al via la produzione del restyling

Skoda rinnova la sua Octavia: un aggiornamento importante per la quarta generazione della popolare berlina, che vanta diverse novità interessanti. Inizia la produzione per il restyling della nuova Skoda Octavia 2024, nello stabilimento di Mladá Boleslav, in Repubblica Ceca.

Skoda Octavia 2024: eleganza dinamica e innovazione eco-compatibile per un’icona senza tempo

La Skoda Octavia è un modello iconico che ha conquistato il cuore di milioni di automobilisti nel corso degli anni. Questo aggiornamento di ‘metà carriera’ porta con sé diverse novità interessanti che riguardano il design, la tecnologia, i motori e l’attenzione verso l’ambiente.

Il design rinnovato della Octavia 2024 si presenta con un’estetica più elegante e dinamica. Il frontale è stato ridisegnato con una nuova griglia più aggressiva e i fari Matrix LED di seconda generazione – disponibili come optional – donano un look più moderno e tecnologico.

All’interno, l’abitacolo della nuova Skoda Octavia 2024 offre un ambiente accogliente e di ultima generazione. Il nuovo sistema di infotainment con display touch centrale da 10 pollici domina la plancia, mentre i sedili, la plancia e i rivestimenti delle portiere sono realizzati con materiali ecocompatibili, per un maggiore comfort e rispetto per l’ambiente. E, per personalizzare l’auto in base alle proprie esigenze e stile, sono disponibili quattro allestimenti e differenti Design Selection.

Potenza, sicurezza e tecnologia all’avanguardia per la nuova Skoda Octavia

E sotto il cofano? La nuova Octavia 2024 offre una gamma di motori benzina e diesel che spaziano da 115 CV a 265 CV, garantendo prestazioni brillanti e consumi contenuti. Disponibili inoltre anche le versioni mild hybrid con cambio DSG di serie, per una guida più fluida ed efficiente.

E in tema di sicurezza? La sicurezza è sempre una priorità per la casa boema Skoda, e la Octavia 2024 non fa eccezione. Il nuovo restyling, infatti, integra nuovi sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) come l’Exit Warning, il Turn Assist e il Collision Avoidance Assist, che interviene in diverse situazioni di guida. Inoltre, l’assistente vocale Laura è ora potenziato con ChatGPT, per un’interazione più semplice e ‘user-friendly’.

Il nuovo restyling della Skoda Octavia 2024 si posiziona come un’opzione interessante per un ampio pubblico. Il prezzo parte da 28.450 euro per la versione Selection con motore TSI a benzina da 1.5 litri, e 115 CV fino a 39.050 euro per la variante Style con motore diesel TDI da 2 litri e 150 CV e cambio DSG.

Spaziosa, pratica e versatile, la berlina Octavia 2024 è in grado di soddisfare le esigenze di diverse famiglie e automobilisti. Inoltre, con la sua tecnologica di ultima generazione, i motori efficienti e l’attenzione che rivolge all’ambiente

Skoda Octavia: un modello di successo che si rinnova

Dalla sua prima apparizione sul mercato nel 1996, Skoda ha prodotto circa 7,5 milioni di unità di Octavia, confermando il suo valore. Il nuovo restyling del 2024 rappresenta un ulteriore passo avanti per questo modello, dimostrando la capacità della casa automobilistica ceca Skoda di evolversi e adattarsi alle nuove esigenze del mercato, mantenendosi fedele ai suoi valori di affidabilità, qualità e accessibilità.