Skoda: nel 2026 debutterà un SUV di quasi 5 metri con 7 posti

Skoda sta preparando la sua seconda auto elettrica dopo la Enyaq. si tratterà di un SUV di grandi dimensioni lungo circa 5 metri e con sette posti a sedere. A proposito di questa auto, il cui debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2026, nelle scorse ore sono trapelate le prime immagini di brevetto pubblicate da un noto magazine automobilistico inglese.

Trapelano le prime immagini di brevetto di un nuovo SUV skoda a 7 posti che debutterà nel 2026

Queste immagini mostrano il design di questo futuro SUV a 7 posti di Skoda. Il design del nuovo modello sembra seguire il nuovo linguaggio di design del brand ceco del gruppo Volkswagen chiamato Modern Solid, precedentemente presentato nel concept Vision 7S. La versione di produzione del Vision 7S sarà lunga quasi cinque metri, rendendolo un’alternativa elettrica al Kodiaq.

Le immagini dei brevetti di questo futuro modello della casa automobilistica ceca mostrano alcune interessanti caratteristiche di design. Ad esempio, il crossover non presenta i loghi come avviene in tutte le auto che fanno parte della sua gamma. Qua i loghi sono stati sostituiti dalla scritta “Skoda” sulla parte anteriore e posteriore. Dunque si tratta di una novità rilevante rispetto ai modelli attuali. Rispetto alla concept Vision 7S, questa auto dei brevetti sembra anche più larga grazie ai massicci paraurti. Skoda afferma che il linguaggio di design Modern Solid si estenderà agli interni, dove l’azienda cercherà di rendere “l’esperienza dell’utente quanto più semplice e intuitiva possibile” attraverso l’uso di controlli fisici.

Segnaliamo infine che questo crossover elettrico, che sarà futuro top di gamma di Skoda, dovrebbe essere l’ultima nuova vettura ad essere costruita sulla piattaforma MEB. Sempre secondo quanto emerso fino ad ora questa vettura disporrà di una batteria con capacità di 82 o 89 kWh. La produzione in serie di questo SUV dovrebbe iniziare nello stabilimento ceco dell’azienda a Mlada Boleslav nel corso del 2026.