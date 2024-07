Skoda Elroq, ultime foto del SUV elettrico in tenuta “camuffata”

Mancava solo Skoda tra i brand del gruppo Volkswagen per debuttare con un SUV elettrico nella sua gamma. L’azienda, perciò, ha puntato su un grande progetto, l’alternativa a zero emissioni al popolare Karoq. Il SUV Skoda arriva per rivaleggiare con il Volvo EX30 e con la prossima Kia EV3. Lo Skoda Elroq arriva, però, come un prototipo camuffato, anche se si comprende facilmente il suo design, diverso dall’Enyaq.

Si tratta del primo veicolo elettrico Skoda a debuttare con la “Filosofia Modern Solid”, uno stile condiviso anche con i nuovi modelli a combustione, si pensi al Kodiaq. La casa automobilistica ceca non ha ancora rivelato le dimensioni del veicolo, ma sembrano simili a quelle di una Volkswagen ID.3.

Il nuovo modello Skoda si distingue per i fari a doppio livello, a LED più sottili sul bordo del cofano insieme agli indicatori di direzione, gli abbaglianti e anabbaglianti sono posizionati in basso, con tecnologia Full LED. Una cornice nera lucida compresa tra i fari sostituisce la griglia, nascondendo i sensori e la telecamera frontale. La nuova Elroq, inoltre, è il primo modello a rinunciare al badge grafico sul frontale, sostituito dalla scritta del marchio sul bordo del cofano.

Gli interni della nuova Skoda Elroq sono pensati per ospitare cinque passeggeri e presentano un cruscotto con un sottile display digitale da 5 pollici, mentre lo schermo del sistema di infotainment misura 13 pollici. L’equipaggiamento risulta intelligente e sofisticato. Ci sono un head-up display con realtà aumentata, cruise control “Travel Assist” con funzione “Stop&Go”, l’assistente al parcheggio “Intelligent Park Assist” con controllo remoto, la modalità di parcheggio autonomo, airbag frontali, laterali, centrali e a tendina.

La versione base, chiamata “Design Selection Studio”, ha rivestimenti in tessuto scuro, mentre la “Design Selection Loft” utilizza un nuovo materiale riciclato con il 78% di plastica PET per diverse sezioni degli interni. Il bagagliaio offre un volume di 470 litri, estendibile fino a 1.580 litri.

La gamma motori della nuova Skoda Elroq presneterà quattro versioni: tre con motore elettrico singolo e una con due motori elettrici, offrendo grande potenza e trazione integrale, con batterie agli ioni di litio di capacità netta di 52 kWh, 59 kWh e 77 kWh rispettivamente. L’autonomia massima arriva a oltre 560 chilometri con una singola carica. Tutte le varianti della Skoda Elroq sono dotate di un potente caricatore di bordo da 11 kW in corrente alternata, supportando la ricarica rapida in corrente continua fino a 175 kW per le versioni di punta, per una ricarica dal 10 all’80 per cento in soli 28 minuti.