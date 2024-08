Skoda Octavia RS, tutti i dettagli della nuova variante sportiva

Dopo le novità sullo stop ad alcune motorizzazioni e il recente restyling la Skoda Octavia si rinnova ulteriormente con l’introduzione della versione sportiva RS. La Skoda Octavia RS è disponibile sia nella versione berlina che station wagon. Oltre alle caratteristiche peculiari della variante sportiva la Skoda Octavia RS accoglie anche tutte le novità che sono state previste con l’ultimo restyling come il cambio automatico DSG a 7 marce e il motore 2.0 TSI da 265 cavalli e 370 Nm di coppia.

L’espressione di forza della Skoda Octavia RS

La Skoda Octavia RS è realizzata a trazione anteriore con il supporto del differenziale autobloccante a controllo elettronico. Una soluzione che migliora nettamente l’assetto della vettura. Vettura che in termini di prestazioni raggiunge un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 6,4 secondi per la versione berlina e 6,5 secondi per quella station wagon.

La versione RS della Skoda Octavia ha, ovviamente, un assetto sportivo che abbassa la vettura di 15 mm e prevedere una taratura specifica per gli ammortizzatori e le molle. Gli ammortizzatori della Skoda Octavia RS sono a controllo elettronico DCC mentre lo sterzo è a incidenza variabile e consente di ottimizzare la maneggevolezza della guida tra le curve e la stabilità anche a velocità elevate.

La dotazione sportiva prevede anche cerchi in lega da 18” specifici, il portellone elettrico, i fari LED Matrix e il Comfort Pack Plus con allarme volumetrico. Diverse novità anche sul fronte estetico con i paraurti (sia anteriore che posteriore) dedicati. Da segnalare anche l’abitacolo sportivo con display per l’infotainment da 13”, navigatore, sistema di apertura e chiusura senza chiave (su tutte le portiere), cappelliera elettrica e portellone elettrico con Virtual pedal. L’abitacolo sportivo si caratterizza per volante a tre razze (con logo RS), pedaliera sportiva e sedili sportivi ad alto contenimento.

Notevole anche l’apporto della tecnologia per l’assistenza alla guida che nella Skoda Octavia RS prevede, tra gli altri, il cruise control adattivo, il Front Assistant, il Side Assist e il mantenimento attivo della corsia di marcia. Come per tutte le Skoda Octavia di ultima generazione anche la variante RS integra la funzione Simply Clever per il riscaldamento intelligente. Grazie a questa funzione con un solo comando è possibile riscaldare il volante, i sedili, il parabrezza e il lunotto così da trovare l’auto pronta per la partenza anche nelle giornate invernali più rigide.

Nelle concessionarie italiane la Skoda Octavia RS è in vendita di listino con un prezzo di partenza di 46.350€ per la versione berlina e di 47.450€ per quella station wagon.