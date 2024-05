Skoda punta al futuro con il concept elettrico da rally Enyaq RS Race

Skoda, marchio con una lunga tradizione di successi nel motorsport, non smette mai di guardare avanti. Ora, lo fa con uno sguardo audace e visionario, proiettandosi verso un futuro che potrebbe lasciare senza parole: nasce così la Skoda Enyaq RS Race. Si tratta di un concept a dir poco incredibile che punta a reimmaginare il SUV elettrico come un vero e proprio bolide da rally.

Skoda Enyaq RS Race: il concept rivoluzionario che reinterpreta le alte prestazioni in chiave elettrica

Skoda ha una storia ricca di successi in diverse categorie di motorsport, a partire dai rally sin dagli anni ’30. Modelli come la Octavia RS, la Fabia RS e la Kodiaq RS hanno dimostrato le loro capacità in competizioni nazionali e internazionali, conquistando podi e vittorie. E ancora oggi sembra decisa a impegnarsi verso quella direzione, non smettendo mai di guardare avanti. Inoltre, è importante sottolineare che Skoda ha recentemente intensificato il suo impegno verso l’elettrificazione, con l’obiettivo di diventare un leader nel mercato delle auto elettriche entro il 2026. In questo contesto, il suo concept Enyaq RS Race rappresenta un passo importante verso la reinterpretazione del concetto di “alte prestazioni” in chiave elettrica, un terreno ancora relativamente inesplorato per il marchio.

Skoda, si immerge nuovamente in questo mondo ad alte prestazioni con uno sguardo audace e visionario, che si proietta con decisione verso un futuro che potrebbe lasciare senza parole. Da qui, appunto, nasce la Skoda Enyaq RS Race. Si tratta di un concept a dir poco incredibile che punta a reimmaginare il SUV elettrico come un vero e proprio bolide da rally.

Al momento è stata presentata come concept car digitale, ma la Enyaq RS Race non ha nei suoi piani di rimanere a lungo confinata solamente nel mondo virtuale. Skoda ha infatti in programma di darle vita e presentarla al mondo reale, andandola a trasformare in un vero e proprio laboratorio all’avanguardia. Ciò permetterà di sperimentare soluzioni innovative da poter applicare poi ai modelli di serie che verranno creati.

Design aggressivo e aerodinamico per la Enyaq RS Race

Per quanto riguarda l’estetica, la Enyaq RS Race mette in campo uno stile piuttosto aggressivo e aerodinamico, risultato di un accurato body kit che la rende inconfondibile. Il frontale sfoggia un paraurti inedito con ampie prese d’aria, mentre i passaruota allargati vestono cerchi da 20 pollici che sono in grado di calzare pneumatici ad alte prestazioni.

Ma il vero e proprio colpo di scena è al posteriore, dove possiamo notare un’ala fissa, accompagnata da minigonne, estrattore e pinne stabilizzatrici sul tetto. Queste linee sono state ispirate alla Skoda Fabia RS Rally2 per riuscire a creare un look che sprizza di adrenalina pura.

Per ora, Skoda ha deciso di mantenere il riserbo per quanto riguarda le specifiche tecniche della Enyaq RS Race. Infatti, attualmente non sono stati resi noti dettagli su powertrain, prestazioni o autonomia; per i quali dovremo attendere la resa pubblica della casa costruttrice.

Tuttavia, se teniamo in considerazione il fatto che il concept si basa sulla Enyaq Coupé RS, possiamo ipotizzare che sia dotata di un sistema a due motori elettrici, uno anteriore e uno posteriore, in grado di erogare 220 kW di potenza e 460 Nm di coppia. Ma ovviamente si tratta di semplici supposizioni che potrebbero essere completamente stravolte successivamente.

Ad ogni modo, Daniel Petr, Senior Designer Skoda, ha dichiarato che questo formidabile concept non è destinato a rimanere solamente una ‘bozza digitale’. Skoda infatti ha il progetto di realizzarlo per sperimentare soluzioni innovative per futuri modelli di serie. Ciò, contribuisce fortemente nel rendere l’attesa maggiore per scoprire tutti i segreti della Enyaq RS Race, alimentando la curiosità di appassionati e piloti.

Di sicuro, una cosa certa la sappiamo: la Skoda Enyaq RS Race ha tutti i prerequisiti per riuscire a rappresentare un’anticipazione piuttosto elettrizzante del futuro del marchio, che si prepara a sfrecciare verso nuovi traguardi nel mondo delle auto elettriche ad alte prestazioni.