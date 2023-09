Skoda Superb: la berlina si mostra alla luce del sole

Il settore delle berline medie ha vissuto dei giorni migliori in Europa. Tra le varie defezioni seguite nel corso degli ultimi anni, ormai poche Case trovano dentro di sé il coraggio di rimanere nel comparto. Il motivo è presto detto: il pubblico ha gusti ed esigenze differenti in confronto al passato. Lo sanno, d’altronde, pure i sassi che le mattatrici assolute dell’epoca attuale sono i suv. Con la funzionalità e il brio in grado di contraddistinguerle, hanno preso il sopravvento sulle altre tipologie di carrozzeria. Ma esiste comunque una nicchia da soddisfare ed è ciò che si prefigge di fare la Skoda Superb. Invece di passare alla prossima generazione, il Costruttore boemo (parte del gruppo Volkswagen) pensa di apportare degli aggiornamenti di metà carriera.

Skoda Superb: alla wagon segue la berlina

Attraverso dei ritocchi di fino, i piani alti confidano di dare del filo da torcere all’elegante Peugeot 508, da poco rinnovata. Al momento non è possibile vedere la new entry in commercio privo di mimetica, ciononostante nel comunicato ufficiale la Skoda fornisce delle interessanti puntualizzazioni sulla Superb. Pronti via e parliamo delle dimensioni, aumentate di 43 mm in lunghezza, pari a 4.912 mm, e di 12 mm in altezza, fino a 1.481 mm. Non variano, al contrario, la larghezza e il passo, rispettivamente di 1.834 mm e 2.841 mm. Lo spazio aggiuntivo si traduce in 11 mm aggiuntivi per la testa degli occupanti anteriori e di 6 mm per quelli posteriori rispetto al modello sostituito.

La capienza del vano bagagli cresce di 20 litri, fino a toccare quota 645 l con i sedili posteriori reclinati. Inoltre, il restyling della Skoda Superb prevede delle migliorie apportate in termini di aerodinamica, tali da ridurre il coefficiente di resistente ad appena 0,24 CX. La compagnia evita di fornire delle specifiche in merito agli interni, sui quali si soffermerà in successiva battuta. Tuttavia, stando alla ricostruzione di fonti vicine, disporrà di un touchscreen da 13 pollici indipendente, un quadro strumenti digitale da 10 pollici e tre quadranti rotanti muniti di mini-monitor da 1,25 pollici.

Previo esborso di un sovrapprezzo, è per la prima volta disponibile sulla Superb un head-up display. Delle interessanti interessano, infine, gli allestimenti: mentre Active, Ambition e Style vengono tolti di mezzo, vengono introdotte le versioni Essence e Selection. Rimangono lì dove sono i kit Sportline e Laurin & Klement. La première mondiale della rinnovata Skoda Superb è in programma a novembre. Allora ne sapremo di più sia a proposito dei motori che dei prezzi.