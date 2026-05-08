Toyota taglia i prezzi su Aygo X e Yaris: le ibride sono più accessibili

Toyota ha deciso di abbassare il livello di ingresso ad alcuni suoi importanti modelli. Fino al 31 maggio 2026, la casa di Nagoya apre le porte dell’universo full hybrid a chi è convinto che il pacchetto giapponese fosse troppo caro. Aygo X Hybrid e Yaris Hybrid entrano in promozione con sconti che non lasciano spazio alle scuse.

Advertisement

La Aygo X Hybrid è il primo capitolo di questa operazione. Il Bonus Toyota da 2.900 euro spinge il prezzo base a 17.950 euro, una cifra che nel segmento delle citycar elettrificate suona come una provocazione ai concorrenti.

Advertisement

La promozione tocca tutta la gamma. La Icon si ferma a 20.500 euro, la Premium a 22.499, mentre la GR SPORT arriva a 23.500. A tenere insieme efficienza e convenienza ci pensano i consumi dichiarati nel ciclo combinato, fermi a 3,9 litri ogni 100 chilometri.

La Toyota Yaris Hybrid gioca una partita ancora più pesante. La versione 115, quella che muove i numeri di vendita in tutta Europa, scende da 24.750 a 19.950 euro grazie a uno sconto di 4.800 euro. Tornare sotto la soglia psicologica dei 20.000 euro non è un dettaglio. La Premium 130 si posiziona a 24.950 euro, la GR SPORT 130 a 26.950, sempre con il medesimo bonus applicato. I consumi omologati si attestano a 4,4 litri per 100 chilometri.

Per chi non vuole o non può affrontare l’esborso in un’unica soluzione, Toyota affianca la formula finanziaria Easy Next, costruita sul Valore Futuro Garantito. Il meccanismo: anticipo contenuto, rate mensili accessibili, 118,71 euro al mese per 47 mesi sulla Aygo X base, 128,97 sulla Yaris 115, e la libertà di decidere a scadenza se tenere l’auto, restituirla o cambiarla.

Advertisement

Le condizioni per accedere ai bonus richiedono la rottamazione o la permuta di un veicolo posseduto da almeno cinque mesi. Il contratto va firmato entro il 31 maggio 2026, con immatricolazione entro il 31 agosto per la Aygo X e il 30 settembre per la Yaris. Scadenze diverse, ma messaggio identico: l’ibrido accessibile non è più una promessa.