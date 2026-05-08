Volkswagen ID. Polo: nei piani di Wolfsburg c’è già la Clubsport, la più potente

Volkswagen sta lavorando a qualcosa di decisamente piccante. Non è un’indiscrezione, ma una conferma diretta di Florian Umbach, responsabile della dinamica di guida del marchio, rilasciata ad Autocar durante quello che è stato il primo test drive della ID. Polo GTI, un’auto che si presenta già quasi pronta per la produzione.

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Nello specifico parliamo della ID. Polo GTI Clubsport. Una variante potenziata della compatta elettrica di Wolfsburg che, secondo le indiscrezioni già circolate nei mesi scorsi, porterebbe la potenza dagli attuali 223 CV a circa 282 CV. Al posto dell’unità attiva BorgWarner arriverebbe un differenziale autobloccante completamente meccanico. Una scelta che dice molto sulla direzione che Volkswagen intende prendere con questa versione.

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“C’è sicuramente una maggiore potenza di picco che possiamo ottenere dal motore e dalla batteria che abbiamo a disposizione, e anche una coppia maggiore che l’asse anteriore potrebbe gestire”, ha dichiarato Umbach. Il potenziale, ha aggiunto, è evidente.

Perché insieme alla potenza, Volkswagen sta sviluppando anche un sistema di erogazione simulata con cambiate al volante, mutuato concettualmente da quanto già visto sulle elettriche Hyundai N. È tutto software sulla ID. Polo, non stupisce, controllo motorio e colonna sonora. Niente di meccanico, ma abbastanza da ricordare all’acceleratore come ci si sentiva con un cambio vero tra le mani.

Il condizionale, però, resta d’obbligo. Umbach ha messo le cose in chiaro con franchezza: “Questi sono i tipi di cose che il consiglio di amministrazione ci permetterà di esplorare solo se la ID. Polo GTI avrà successo commerciale”. Insomma, prima va venduta quella normale, poi possiamo parlare di Clubsport.

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Nel frattempo, il progetto esiste e ha una forma. Oltre alla potenza e al differenziale, la Clubsport dovrebbe portare in dote un assetto rivisto con altezza da terra inferiore rispetto alla GTI standard e un design più aggressivo. I contorni di un’auto che Volkswagen sa già come fare.