Nuova Toyota Yaris: tutto quello che sappiamo sulla prossima generazione

La Toyota Yaris si prepara ad affrontare il passaggio generazionale più importante della sua storia, con la quinta generazione attesa tra il 2028 e il 2029. Le indiscrezioni descrivono un modello profondamente rinnovato sia nell’impostazione tecnica sia nel design, a partire dall’adozione di una piattaforma multi-energia compatibile con motorizzazioni ibride e con una versione completamente elettrica, che per la Yaris sarebbe una novità assoluta.

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Toyota Yaris, con la nuova generazione il modello sarà stravolto

Il contesto in cui arriverà la nuova generazione è molto diverso da quello in cui si muove il modello attuale, lanciato nel 2020 e aggiornato di recente con una gamma sempre più orientata all’ibrido. Oggi la Yaris compete in un segmento B dove l’offerta si è ampliata considerevolmente, con rivali come Citroën C3 ed ë-C3, Peugeot 208, Opel Corsa, Renault Clio, Renault 5 E-Tech e MG3 che in diversi casi propongono listini più aggressivi o un’impostazione percepita come più moderna. Per Toyota la Yaris resta un modello strategico in Europa, dove è prodotta dal 2001 nello stabilimento francese di Onnaing, vicino Valenciennes, e dove ha attraversato quattro generazioni consolidando una presenza stabile nella fascia alta del segmento.

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Sul piano stilistico le anticipazioni parlano di un frontale più evoluto, con firme luminose sottili che potrebbero ispirarsi alla futura Corolla, superfici più tese e passaruota più marcati. Le dimensioni dovrebbero crescere leggermente pur restando sotto i quattro metri, in modo da guadagnare spazio interno e presenza su strada senza uscire dal perimetro del segmento.

La versione ibrida dovrebbe offrire una potenza superiore rispetto all’attuale per mantenere la competitività nei confronti delle rivali più recenti, mentre la Yaris elettrica potrebbe posizionarsi tra 120 e 150 cavalli con una batteria da circa 50 kWh e un’autonomia di almeno 400 chilometri. Le prime stime sui prezzi indicano una base attorno ai 25.000 euro per l’ibrida e circa 29.000 euro per l’elettrica, al netto di eventuali incentivi. Non è ancora chiaro dove verrà assemblata la futura generazione, che oggi esce da Onnaing e dallo stabilimento di Kolín in Repubblica Ceca.