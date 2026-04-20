Toyota ha vinto ancora, stavolta anche senza combattere

Toyota non fa rumore, non fa scandalo e non insegue le mode. Ecco perché il costruttore più razionale del pianeta è anche il più imbattibile.
Ippolito VdiIppolito Visconti
20 Aprile 2026
toyota rav4 phev

C’è un’azienda che ha lasciato che i suoi concorrenti si lanciassero a capofitto nell’elettrico, bruciassero decine di miliardi, incassassero svalutazioni da capogiro e tornassero a casa con il cappello in mano. Nel frattempo, quella stessa azienda affinava la sua strategia, aspettava il momento giusto e poi si presentava al tavolo con diciannove modelli elettrici, una gamma ibrida consolidata e i migliori risultati finanziari del settore. Non è un produttore cinese. È Toyota.

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Tre grandi case americane, insieme a Honda, hanno accumulato oltre 70 miliardi di dollari in svalutazioni legate all’elettrico. I marchi tedeschi arrancano. Stellantis è diventato un caso da manuale di cosa non fare. Toyota, nel frattempo, ha scelto il momento perfetto per accelerare sulla mobilità elettrica: proprio quando un nuovo shock petrolifero riaccendeva l’interesse per le auto a batteria. Tempismo, non fortuna.

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La gamma Toyota e Lexus conta oggi diciannove modelli elettrici. Entro fine anno arriveranno la bZ4x Touring in versione station wagon, una variante elettrica del leggendario Hilux e la nuova RAV4, il SUV più venduto al mondo. I veicoli elettrici rappresentano ancora solo il 2,6% della produzione totale, ma la direzione è tracciata. In Cina, Toyota è l’unico costruttore straniero a reggere il confronto grazie a modelli sviluppati con partner locali. Negli Stati Uniti, dove i dazi di Trump non sembrano scalfirla, le vendite di ibridi e termici sono cresciute dell’8% nell’ultimo anno.

toyota rav4 2026

Il gruppo vende oltre 11 milioni di auto l’anno, di cui 1,2 milioni in Europa, un record assoluto. L’utile dell’ultimo esercizio fiscale ha sfiorato i 19,3 miliardi di euro. BYD, tanto per dirlo, ne fa cinque volte meno, e in calo del 19%. Il nuovo CEO, Kenta Kon, già CFO del gruppo, ha preso le redini l’1 aprile con un mandato preciso: migliorare ulteriormente la redditività.

Eppure Toyota rimane un marchio freddo. I suoi designer ci provano, a volte con risultati discutibili, ma le sue automobili parlano all’emisfero sinistro del cervello e ignorano quasi deliberatamente l’altro. Nessuno dei possessori Toyota che conosco descrive la propria come un’auto da sogno. Ma nessuno la cambierebbe. Le loro vetture non emozionano, ma convincono: ibride per la coscienza ambientale, affidabili per il portafoglio, razionali per tutto il resto.

toyota bZ4x Touring
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In un settore che insegue posizioni estreme, Toyota incarna qualcosa di quasi anacronistico: il centrismo. La moderazione. Il buon senso applicato all’industria automobilistica. .

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