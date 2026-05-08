La Porsche Taycan Turbo GT Manthey umilia tutti al Nürburgring

Sette minuti al Nürburgring erano una soglia psicologica piuttosto spaventosa. Il limite che separa le auto normali dalle cose che non si dovrebbero guidare su strada. Fino a qualche tempo fa, quella barriera era roba da hypercar con motori da competizione appena addomesticati per passare l’omologazione. Adesso ci passa sotto anche una berlina elettrica. Ma oggi tocca parlare di Porsche.

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La Taycan Turbo GT con kit Manthey ha percorso i circa 21 km del circuito completo in 6’55″533. Al volante Lars Kern, collaudatore interno di Porsche e uomo che conosce quella pista meglio di molti piloti professionisti. Il tempo è stato misurato nella direzione di marcia abituale e certificato da un ufficiale giurato. Qquando si stabilisce un record del genere i dettagli procedurali contano.

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Non si tratta del record assoluto del Nürburgring, quello appartiene ancora alla Porsche 919 Hybrid Evo di Timo Bernhard con un 5’19″546 che vive in un altro universo, né del miglior tempo tra le elettriche in assoluto. La Mercedes-AMG One si è fermata a 6’29″09 e il prototipo Volkswagen ID.R ha girato in 6’05″336. Ma entrambe sono un’altra categoria di oggetto.

Tra le elettriche di serie, invece, la Porsche Taycan Manthey non ha rivali. Supera la Yangwang U9 Xtreme (6’59″157), la Xiaomi SU7 Ultra con Track Package (7’04″957) e la Rimac Nevera (7’05″298 su un tracciato leggermente più corto).

A rendere possibile tutto questo c’è un kit che di “semplice” non ha nulla. L’aerodinamica viene rivista integralmente: alettone posteriore, diffusori riprogettati, deflettori sotto la scocca. La deportanza totale passa da 95 a 310 kg a 200 km/h e a 310 km/h arriva a 740 kg.

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I cerchi forgiati da 21 pollici alleggeriscono ancora il veicolo, mentre le Pirelli P ZERO Trofeo RS, omologate per la strada ma costruite per altro, lavorano su carreggiate più larghe sia all’anteriore che al posteriore.

Sul fronte elettrico, la corrente di scarica sale da 1.100 a 1.300 ampere. La potenza in condizioni normali tocca gli 815 CV, ma con la modalità Attack, un boost temporaneo da dieci secondi, arriva a 992 CV. L’impianto frenante non è da meno con dischi da 440 mm davanti e 410 mm dietro, con pastiglie specifiche per uso pista.

Il kit sarà disponibile come aggiornamento a partire da giugno 2026 per i proprietari della Porsche Taycan Turbo GT Weissach. Non è ancora noto il prezzo.