Toyota Yaris Cross, dopo cinque anni il SUV si aggiorna (non troppo)

Cinque anni sul mercato e oltre 200.000 unità vendute nel solo 2025. La Toyota Yaris Cross è il SUV urbano di grande successo in Europa, e Toyota lo sa benissimo. Tanto che invece di rimettere tutto in discussione ha scelto la strada più intelligente, ovvero toccare il necessario, lasciare stare il resto.

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Il restyling si concentra sul frontale, dove la Yaris Cross adotta una nuova griglia a nido d’ape ispirata direttamente al RAV4. Il logo si sposta sopra la trama, le strisce LED spariscono, e le luci diurne vengono integrate nei proiettori, che però mantengono la forma originale. Il paraurti è stato ridisegnato con una sezione in plastica che incorpora la targa. Il posteriore? Intatto. Nessuna mano ci è passata sopra, e forse era giusto così.

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I cerchi passano a 17 o 18 pollici a seconda dell’allestimento, e arrivano due nuove colorazioni: Grigio Celeste, che prende il posto del Grigio Minerale, e Bronzo Sonora, disponibile solo in abbinamento al tetto nero. L’allestimento GR Sport mantiene il suo paraurti anteriore esclusivo e i cerchi da 18 pollici, per chi vuole qualche grammo in più di carattere sportivo.

Dentro, il gioco delle differenze si gioca sui nuovi inserti color platino e su una redistribuzione degli allestimenti. L’equipaggiamento Design guadagna i sedili avvolgenti prima riservati alla versione Trail, che a sua volta si aggiorna con rivestimenti che combinano materiali naturali e riciclati. Nessun nuovo touchscreen, nessuna rivoluzione digitale, quella era già arrivata nel 2024, insieme alla riduzione di rumore e vibrazioni.

Sul fronte meccanico, silenzio totale. Le due motorizzazioni full hybrid da 116 e 130 CV restano in listino, con una precisazione: il 116 CV sarà d’ora in poi ancorato al solo allestimento base Dynamic. La trazione integrale ibrida rimane disponibile per chi non vuole rinunciare alla sicurezza nei mesi invernali.

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La Yaris Cross viene prodotta in Francia, e gli ordini per la nuova gamma apriranno a giugno. Toyota non ha rivoluzionato nulla, e probabilmente non ne aveva bisogno.