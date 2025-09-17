Facebook Twitter Instagram Youtube

Toyota scommette sull’idrogeno: “Prenderà il posto del diesel”

Toyota continuerà a scommettere sull’idrogeno, nonostante le problematiche attuali, per un futuro sostenibile nella mobilità.
Francesco Armenio Autore AutomotivediFrancesco Armenio
17 Settembre 2025
Toyota Mirai Toyota Mirai

La transizione verso una mobilità più sostenibile, almeno nel breve e medio periodo, passa inevitabilmente dall’auto elettrica. È questa la strada scelta dai costruttori, affiancata dalle ibride e plug-in che continuano a giocare un ruolo rilevante. Quanto all’idrogeno, invece, sembra esserci stata una brusca frenata. Dopo anni di grandi aspettative, le celle a combustibile hanno infatti perso slancio: le infrastrutture di rifornimento sono praticamente inesistenti, gli investimenti ridotti al minimo, i pochi modelli in commercio hanno prezzi elevati e l’accesso all’idrogeno verde rimane proibitivo. Troppi ostacoli per immaginare una diffusione rapida. Eppure marchi come Toyota continuano a crederci e a lavorare sullo sviluppo di questa tecnologia, arrivata alla terza generazione di celle a combustibile.

Advertisement

Toyota punta ancora sull’idrogeno, nonostante le difficoltà

Toyota Mirai

Dall’Australia arriva una nuova conferma delle intenzioni del colosso giapponese. Sean Hanley, vicepresidente vendite, marketing e franchising di Toyota nel Paese, in un’intervista a Car Expert ha collegato il futuro dell’idrogeno al declino del diesel. “Il diesel non scomparirà nel prossimo decennio, ma oltre quell’orizzonte credo che l’idrogeno lo sostituirà. Non riesco a immaginare che il diesel possa rappresentare il carburante del futuro”.

Advertisement

Il calo del diesel, d’altra parte, è già realtà. In tutta Europa il calo è evidente e lo dimostrano anche gli ultimi dati di vendita di nuove auto. Per Hanley sarà proprio l’idrogeno a dare il colpo di grazia al diesel, pur riconoscendo che il gasolio avrà ancora un ruolo importante per almeno un decennio.

Toyota Mirai

Il dirigente è però consapevole delle difficoltà attuali. Le vendite globali di auto a celle a combustibile, già modeste, sono crollate del 55,8% lo scorso anno rispetto ai dati del 2022 e del 2023. “Non credo che l’idrogeno esploderà da qui al 2030, ma nella decade successiva, in particolare verso il 2035, potremmo assistere a un vero cambiamento, con l’idrogeno pronto a prendere il posto del diesel. Noi ci stiamo preparando a quel futuro”.

Toyota, dunque, non ha alcuna intenzione di abbandonare l’idrogeno. “La gente oggi sottovaluta questa tecnologia. Come per ogni innovazione, servono tempo, infrastrutture e accesso all’idrogeno verde. Ma noi restiamo fortemente impegnati. Non è un investimento a breve termine, ma continueremo a crederci”.

LinkedInTelegramWhatsApp