Lancia Delta HF Integrale EVO II Edizione Finale all’asta

I prezzi della Lancia Delta HF Integrale sono spesso al centro delle discussioni nei canali social. Il più delle volte gli appassionati, col supporto di qualche addetto ai lavori, esprimono dei dubbi sulla congruità dei prezzi richiesti. In alcuni casi questi sembrano spropositati rispetto alle credenziali di un‘auto sicuramente affascinante, ma forse un po’ sopravvalutata nella dimensione collezionistica.

Qui non vogliamo addentrarci nell’argomento. Penso che ognuno di voi si sarà fatto un’opinione sul tema. Il riferimento alle perplessità valoriali è riemerso, in modo casuale, per l’inserimento di un mezzo della specie nel catalogo dell’asta di Iconic Auctioneers in programma per il 22 febbraio del prossimo anno.

La sessione di vendita, battezzata “The Iconic Sale a Race Retro”, proporrà alla tentazione dei potenziali acquirenti un esemplare davvero speciale: si tratta di una Lancia Delta HF Integrale Evo II del 1985, assolutamente stupenda. A renderla più credibile per le stime che la riguardano ci pensa la sua produzione in serie limitata.

Advertisement

Si tratta infatti di una delle 250 unità del modello sbocciate nell’ambito di quella che è conosciuta da tutti come la “Edizione Finale“. In pratica è l’espressione definitiva della leggendaria specie. Fra i suoi plus aggiuntivi, la percorrenza particolarmente bassa. Questo esemplare segna appena 15.446 miglia miglia, accumulate dal momento della prima consegna. Si tratta, più o meno, di 24.859 chilometri. Un valore supplementare, che spinge le stime della vigilia in un range da 135 mila a 150 mila sterline, pari rispettivamente, col cambio odierno, a 155 mila e 172 mila euro.

L’auto, in base a quanto riporta la scheda di vendita, si presenta in condizioni impeccabili. Gli scatti danno conforto all’eccellente stato di forma. Non c’è dubbio sul fatto che questo gioiello susciterà una certa dose di interesse nell’asta, attesa presso lo Stoneleigh Park, Stoneleigh Rd, a Coventry, nel Regno Unito. Questa Lancia Delta HF Integrale EVO II si offre alla vista con una carrozzeria in Rosso Amaranto, decorata da sottili strisce gialle e blu su cofano e tetto. L’allestimento cromatico è tipico di tutti gli esemplari della famiglia cui appartiene il modello in esame.

Advertisement

Nella specifica declinazione, la berlina torinese nacque dopo sette straordinari anni di successi nel Campionato Mondiale Rally per vetture di Gruppo A, tra cui quattro titoli Piloti e sei Campionati Costruttori consecutivi. Nello specifico step il modello celebra la sua gloriosa storia, con un’ultima versione in serie speciale. A spingere per la sua nascita furono i “deltisti” giapponesi, che ne divennero i principali clienti.

Fra le specifiche di questo allestimento citiamo gli avvolgenti sedili Recaro con schienale alto, i rivestimenti interni in tessuto nero, i cerchi Speedline da 16″ con finitura antracite, l’avviamento a pulsante, i dettagli in fibra di carbonio, i pedali e i poggiapiedi passeggero OMP in alluminio. E poi il volante Momo, le molle Eibach speciali anteriori e posteriori e la barra duomi OMP.

Advertisement

La potenza massima del motore a 4 cilindri sovralimentato da 2.0 litri fu portata in questo step a quota 250 cavalli, facendone il riferimento della serie, anche in termini energetici. Doti che ne esaltavano ulteriormente le felici dinamiche. La Lancia Delta HF Intergrale EVO II “Edizione Finale” destinata a passare sotto il martello del banditore è quella con telaio numero 00586462. Fu prodotta nel dicembre 1994 e consegnata nuova in Giappone, dove fu immatricolata per la prima volta a novembre 1995.

Poi si trasferì nel Regno Unito, dove è stata custodita per il resto del tempo, con ogni possibile coccola. Ricca la documentazione che la accompagna. C’è pure il Certificato di Origine Lancia Classiche. In tempi recenti l’esemplare è stato sottoposto a un tagliando completo. Chi procederà al suo acquisto, potrà subito giovarsi della sua efficienza, anche se il prezzo del regalo sarà inevitabilmente alto. Non sappiamo se sia previsto un valore di riserva.

Advertisement

Fonte | Iconic Auctioneers