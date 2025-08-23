Se pensi che la Toyota Prius sia brutta e noiosa, questa potrebbe farti cambiare idea

La quinta generazione della Toyota Prius, sul mercato ormai da alcuni anni, ha saputo (timidamente) ribaltare l’opinione comune che la vedeva come un’auto poco attraente. Il nuovo design, più filante e moderno, ha conquistato gran parte del pubblico internazionale, confermando la Prius come una delle ibride più riconoscibili al mondo. Nel passato, tale definizione era certamente segnata da un’accezione negativa.

Advertisement

Come spesso accade nel settore automobilistico, non tutti sono d’accordo: c’è chi continua a considerarla un modello poco affascinante. Ed è proprio da questa provocazione che nasce l’idea di un artista digitale, il quale ha immaginato una versione alternativa della Prius sfruttando la computer grafica.

Advertisement

Un’interpretazione radicale, infatti, trasforma completamente la tranquilla ibrida nipponica in un’aggressiva sportiva dall’aspetto quasi “custom”. A differenza del modello reale, la Prius renderizzata presenta un kit widebody con parafanghi allargati, paraurti ridisegnati e minigonne laterali pronunciate. I parabrezza anteriore e posteriore risultano più arcuati, mentre sul retro spiccano un massiccio spoiler a coda d’anatra e ben quattro terminali di scarico cromati, chiaro indizio di un motore virtuale molto più potente dell’originale.

Il look è completato da cerchi in lega oversize con finitura lucida, dietro ai quali si notano pinze freno rosse abbinate a un impianto maggiorato. L’intera carrozzeria sfoggia una verniciatura nera con vetri oscurati, a sottolineare ulteriormente l’anima aggressiva del progetto. Il telaio abbassato lascia intuire la presenza di sospensioni pneumatiche regolabili, che permetterebbero di modificare l’altezza da terra con un semplice pulsante, combinando praticità e stile sportivo.

Questo rendering della Prius ricorda molto un altro progetto dello stesso autore: una Tesla Roadster CGI dotata di un V10 da 5,2 litri, ereditato idealmente dalla mitica Audi R8, ma con un twist elettrico. Entrambe le creazioni (sempre e solo, purtroppo, nel mondo virtuale) condividono l’approccio estremo e fuori dagli schemi, trasformando veicoli già iconici in versioni da sogno.