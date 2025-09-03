Toyota produrrà auto elettriche in Europa a partire dal 2026

Toyota compie un passo importante nella sua strategia europea annunciando l’avvio della produzione di veicoli elettrici nel continente. Il sito scelto è lo stabilimento di Kolín, in Repubblica Ceca, che sarà incaricato di assemblare il primo modello 100% elettrico del marchio costruito in Europa.

L’impianto sarà oggetto di un importante ampliamento. La superficie passerà da 152.000 a 173.000 metri quadrati per accogliere nuove linee di assemblaggio, un centro per la produzione di batterie e officine dedicate a verniciatura e saldatura. L’investimento complessivo ammonta a 680 milioni di euro, di cui 64 milioni arriveranno dal governo ceco come sostegno diretto al progetto. Con l’espansione saranno creati 245 posti di lavoro.

Toyota non ha ancora ufficializzato quale modello sarà prodotto a Kolín, ma secondo diverse fonti si tratterà di un SUV elettrico. Tutti gli indizi puntano verso la nuova Toyota C-HR+, SUV compatto basato sulla piattaforma e-TNGA, con un lancio previsto in alcuni mercati europei entro la fine del 2025 e avvio della produzione nel 2026.

La Toyota C-HR+ si posizionerà tra l’Urban Cruiser e il bZ4X, con una lunghezza di 4,52 metri, un design ispirato al concept bZ Compact SUV e prestazioni pensate per il mercato europeo. Sarà disponibile con batterie da 57,7 e 77 kWh, per autonomie fino a 600 km WLTP, e potenze comprese tra 167 e 343 CV. La ricarica supporta fino a 150 kW in corrente continua e 22 kW in alternata, mentre il bagagliaio offrirà una capacità di 416 litri. Di serie sono previste la pompa di calore e il pre-condizionamento della batteria.

Con questa mossa, Toyota punta a rafforzare la sua presenza nel segmento elettrico europeo, offrendo modelli competitivi per contrastare l’avanzata sempre più rapida dei costruttori cinesi nel Vecchio Continente. L’inizio della produzione è previsto per il 2026.