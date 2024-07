Toyota Land Cruiser: info e prestazioni della nuova versione

La Toyota Land Cruiser è un fuoristrada che sa sempre far parlare di sé. Dopo il video nel quale scala una parete verticale è ora arrivato il momento di raccontare la nuova generazione della Land Cruiser. Nuova generazione (Land Cruiser 250) che arriverà anche in Italia dopo una prima fase di preordini.

Le caratteristiche della nuova Toyota Land Cruiser

La nuova Toyota Land Cruiser è basata sulla piattaforma GA-F e misura 49200 mm di lunghezza, 1980 mm di larghezza e 1870 mm di altezza con un passo di 2850 mm. Parliamo di un fuoristrada che può ospitare fino a 7 passeggeri (in base alla configurazione scelta) e unisce tante prestazioni a un’interessante dotazione tecnologica.

Il motore della Toyota Land Cruiser è un 2.8 turbodiesel da 204 cavalli (150 kW) e 500 Nm di coppia che lavora in abbinamento a un cambio automatico Direct Shift a 8 marce. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma il prossimo anno potrebbe arrivare anche la versione con motore diesel elettrificato della Toyota Land Cruiser basato sulla tecnologia Mild Hybrid. L’abitacolo prevede un quadro strumenti digitale da 12.3” e un display touch sempre da 12.3” per l’infotainment.

In Italia la Toyota Land Cruiser sarà disponibile in tre allestimenti: Adventure e Lounge e l’edizione limitata First Edition. L’allestimento Adventure prevede cerchi in lega da 18”, il Toyota Safety Sense di ultima generazione, gli interni in pelle sintetica, il climatizzatore automatico bizona, il digital cockpit da 12.3”, il Toyota Smart Connect+ da 12.3” e il differenziale posteriore bloccabile elettricamente. Sono presenti anche i controlli di stabilità VSC+MTS+DAC+CRAWL, il Panoramic View Monitor PVM, lo Smart entry & push start, la Digital key, 4 telecamere con visuale a 360° +MTM e i fari anteriori Matrix LED con proiettori AHS.

L’allestimento Lounge della Toyota Land Cruiser aggiunge diversi elementi tra cui l’head-up display, la barra anteriore antirollio scollegabile (SDM), l’impianto audio JBL, lo specchietto retrovisore interno con schermo integrato (Smart Rear View Mirror) e il tetto panoramico apribile elettricamente. La First Edition, invece, offre alcuni elementi esclusivi come i fari circolari LED, la vernice Bi-tone e gli interni in pelle First Edition.

In Italia la nuova Toyota Land Cruiser 250 sarà in vendita presso le concessionarie con un prezzo di partenza di 84000€ per la versione Adventure, di 90500€ per la versione Lounge e da 98000€ per la First Edition.