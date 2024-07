Toyota RAV4, 30 anni di storia per il SUV giapponese

Nel 2024 la Toyota RAV4 sta festeggiando un compleanno molto speciale, ben 30 anni di onorata carriera. Quando marchi importanti come Volkswagen non stavano considerando la produzione di un SUV, Toyota ha rinvigorito questa categoria di veicoli, oggi di enorme successo.

Era la primavera del 1994, Toyota presentò un veicolo innovativo al Salone dell’automobile di Ginevra: si trattava di un SUV compatto con trazione integrale e carrozzeria monoscocca. Il suo nome era RAV4, che significa “Recreational Active Vehicle with 4-wheel drive”, ma non tutti i modelli avevano la trazione integrale. Il modello debuttò sul mercato all’inizio dell’estate e l’accoglienza fu molto positiva. La posizione di guida elevata offriva una visibilità superiore e il mezzo di prestava facilmente alla guida su strada e fuoristrada in modo sempre agile e confortevole.

I designer Toyota crearono un aspetto audace: tre porte, lungo solo 3,69 metri, con un motore trasversale a benzina da 2,0 litri e 129 CV. Nel 1996, la gamma si ampliò con una versione a cinque porte lunga 4,1 metri e con l’opzione della trazione anteriore.

La seconda generazione del RAV4 venne lanciata all’inizio del nuovo millennio. Il design era diventato più raffinato, tutti i modelli, da tre e cinque porte, erano leggermente più lunghi, con due motori a benzina disponibili. Era disponibile un 1,8 litri da 123 CV e un 2,0 litri da 150 CV. Nel 2001, il Toyota RAV4 fu offerto per la prima volta con un motore diesel, il D-4D da 2,0 litri con 116 CV.

La terza generazione della RAV4 introdusse un nuovo look più esclusivo e la piattaforma, stavolta, era completamente nuova. Debuttò un nuovo sistema di trazione integrale con frizione a controllo elettronico che funzionava automaticamente in base alla velocità del veicolo, alla posizione del pedale dell’acceleratore, all’angolo di sterzata e alle forze G.

La quarta generazione del RAV4 standardizzò il passo a livello globale. Il modello era più lungo di 23,5 centimetri rispetto al predecessore. C’era molto più spazio per il bagagliaio e il comfort di guida era aumentato nettamente grazie a delle nuove sospensioni. Nel 2016, fu introdotta per la prima volta una versione ibrida, con una potenza di sistema totale di 197 CV e trazione integrale elettronica E-Four.

La quinta generazione arrivò in Europa all’inizio del 2019. Nel 2020 RAV4 raggiunse il traguardo di dieci milioni di unità vendute in tutto il mondo. In Europa occidentale il RAV4 è disponibile esclusivamente in versione ibrida. Sempre nel 2020, fu introdotto il primo RAV4 ibrido plug-in con un’autonomia di 60 chilometri in modalità elettrica pura. Il successo globale è consacrato: nel 2018 e nel 2019, è stato il SUV più venduto al mondo e alla fine del 2023 ha venduto 14 milioni di veicoli in tutto il mondo.