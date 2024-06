Toyota Yaris GR: il restyling per un nuovo aumento di potenza

Abbiamo avuto più volte occasione di parlare della Toyota GR Yaris, sia per le edizioni speciali previste per i campioni del WRC che per il suo prezzo esagerato e per la versione monster da 1000 cavalli. Torniamo a occuparcene in quanto il restyling della Toyota Yaris GR sta arrivando nelle concessionarie europee.

Il restyling della Toyota GR Yaris

Arriverà in estate la Toyota GR Yaris che grazie all’ultimo restyling risulta ancora più potente. Delle 40000 unità vendute in tutto il mondo circa la metà sono state distribuite in Europa, raggiungendo un tasso di soddisfazione dei clienti (come dichiarato dalla casa automobilistica giapponese) del 99%. Il restyling della Toyota GR Yaris nasce dalla volontà di spingere questa piccola sportiva oltre i suoi limiti, seguendo il concetto “develop, race, break, fix”, portandola letteralmente fino al punto di rottura dei componenti.

Uno dei primi componenti a essere stato rivisto è il motore. Ora la Toyota GR Yaris prevede un 3 cilindri turbo da 1,6 litri di cilindrata che eroga 280 CV (206 kW) di potenza e 390 Nm di coppia. Rimane invariato il cambio manuale a 6 rapporti, anche se è stato ulteriormente perfezionato. Opzionalmente è possibile avere la nuova Toyota GR Yaris con un cambio automatico a 8 marce, sviluppato in collaborazione con GAZOO Racing.

Il telaio è stato reso più rigido grazie a nuovi rinforzi, più punti di saldatura e adesivi strutturali e tutti i modelli che verranno distribuiti in Europa prevedono il pacchetto con il radiatore aggiuntivo per il raffreddamento, lo spray per l’intercooler e l’aspirazione sportiva. Presente anche la trazione integrale GR-FOUR con i differenziali autobloccanti Torsen e i tre setup per la ripartizione della coppia in base alle modalità di guida (Eco, Normal, Sport). Di serie la Toyota GR Yaris prevede montanti anteriori delle sospensioni anch’essi rinforzati e pneumatici 225/40 Michelin Pilot 4S con cerchi da 18”.

In termini di design la nuova Toyota GR Yaris si riconosce per la presenza sull’anteriore di prese d’aria ancora più grandi. Novità anche per gli interni dove l’abitacolo è stato completamente ridisegnato modificando innanzitutto la plancia per abbassare il conducente. Le modifiche all’abitacolo assicurano un miglioramento sia dell’ergonomia nella guida che nella visibilità potendo anche contare su una strumentazione digitale caratterizzata da uno schermo da 12.3” sul quale vengono mostrati anche i dati vitali relativi alla meccanica. Rispetto alla versione giapponese, invece, la Toyota GR Yaris prevista per l’Europa non prevede il freno a mano verticale.