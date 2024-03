Toyota Land Cruiser, mission impossible: scala una parete verticale (VIDEO)

La Toyota Land Cruiser è un modello iconico, rinomato in ogni angolo del Pianeta per il suo mix di potenza, forza e longevità. Ritenuta un’auto indistruttibile, ne circolano milioni di esemplari, alcuni con centinaia di migliaia di chilometri percorsi. Di conseguenza, cosa può avere ancora da dimostrare?

Toyota Land Cruiser, leggenda indistruttibile: nuove imprese eroiche su internet

In teoria nulla, in pratica c’è chi si diverte a spingerla oltre i suoi limiti. In rete, un pozzo inesauribile di contenuti originali capace di risvegliare l’entusiasmo dei fan, circola un filmato, pubblicato di recente su Reddit e ripreso da Supercarblondie, dove l’icona dell’off-road affronta una missione ardua.

Così ardua da farvi mettere le mani tra i capelli e spingervi a interrogarvi su cosa sia passato nella mente dei creator. Ovviamente, questo lo ignoriamo, ma le immagini vi lasceranno esterrefatti: ritraggono una Toyota Land Cruiser scalare una parete di terra di fatto verticale.

La salita è impressionante: il mezzo affronta il pendio ripido e accidentato senza troppi problemi, mantenendo una velocità costante ed evitando di perdere trazione. È evidente l’esperienza del guidatore, già messosi alla prova in peripezie simili in passato.

Tuttavia, sarebbe riduttivo limitare il merito esclusivamente al conducente. Consideriamolo, semmai, un eccellente lavoro di squadra tra uomo e macchina, in grado di dare vita a un’impresa stoica, da condividere a go-go sui social.

Non è la prima volta che la Toyota Land Cruiser stupisce per la tenuta straordinaria. Qualche mese fa, girava un’altra clip in cui il fuoristrada trasportava sul tetto una Mercedes Maybach Classe S del peso di 2,2 tonnellate, in totale tranquillità. E di esempi se ne potrebbero citare un’infinità: se siete curiosi, buttate voi stessi un occhio sui principali siti di condivisione video.

Storie del genere non fanno altro che alimentare l’aura di leggenda ottenuta dalla Toyota Land Cruiser, un mezzo a parte, un unicum eccezionale, adatto a spedizioni intrepide in territori irti di insidie, come la parete di terra mostrata nel contributo caricato sul web.

Il fitto passaparola promette di andare avanti, e a ben donde. In aggiunta alle doti off-road, il veicolo ha il merito di essere affidabile, una cifra distintiva, giacché macina agevolmente chilometri su chilometri. L’abitacolo, spazioso e confortevole, si presta poi alle lunghe trasferte e l’elevato grado di protezione mette al riparo gli occupanti (guidatore e passeggeri) in caso di incidente. Non a caso, la Toyota Land Cruiser è un mito nella sua categoria in tutto il mondo.