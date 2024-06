Toyota GR Yaris da 1.000 cavalli grazie a una messa a punto “bestiale”

Un gruppo di “visionari” australiani ha deciso di potenziare una Toyota GR Yaris turbo da 1,6 litri fino a raggiungere i 1.000 cavalli. Immaginiamo che il resto del mondo non sia pronto per una roba simile. Ma stiamo parlando di alcuni meccanici della Lamspeed Racing, un’officina nota per estremi aggiornamenti ai motori giapponesi. E stavolta ha lavorato su questa compatta, andando a caccia di un inaspettato successo.

L’azienda vuole spingere al massimo i limiti di questa automobile e pare che non si fermerà finché non li avrà raggiunti. La GR Yaris, al momento, è considerata in molti mercati internazionali tra i veicoli più interessanti lanciati da Toyota negli ultimi due decenni. D’altronde, Toyota ha trasformato queste compatte economiche in veri e propri mostri con motori a 3 cilindri capaci, in alcune versioni, di raggiungere i 300 cavalli. I motori proposti dalla casa giapponese sono stati abbinati a un cambio manuale a 6 marce, rendendoli molto appetibili per competere nelle accese battaglie tra hot hatch.

Il tuner ha annunciato il suo traguardo sui social media qualche giorno fa. È probabile che questa specialissima Yaris si confronterà in pista con Corvette e Mustang turbo. Il dinamometro mostra chiaramente 887,8 cavalli, ma i risultati dovrebbero essere leggermente inferiori alla potenza effettiva del motore. Pare, inoltre, che il motore potrebbe rendere di più. Lo stesso preparatore, solo lo scorso anno, ha portato una versione da 500 cavalli di questa vettura sulla pista di accelerazione, completando un quarto di miglio in 9,864 secondi a 229 km/h, stabilendo il record mondiale per la GR Yaris.

Successivamente, lo stesso team ha gareggiato nel World Time Attack Challenge (WTAC 2023), stabilendo un altro record mondiale con un giro completato in 1:34.6. La Yaris che ha gareggiato aveva anche mantenuto gli interni completi con tanto di aria condizionata.

Gli aggiornamenti apportati alla Yaris in versione “road to 1.000 CV” includono un motore rinfrescato da Lamspeed, kit turbo, collettore di aspirazione rinnovato, nuovo sistema di alimentazione, sospensioni complete Hardrace, cambio Drenth con rapporti personalizzati e intercooler Hypertune. La base, comunque, rimane il motore originale. Chissà se, prossimamente, arriveremo a leggere di quando riuscirà a esprimere pienamente i 1.000 cavalli.