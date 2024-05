Toyota S-FR, indiscrezioni dal Giappone sull’interessante rivale della MX-5

Secondo recenti rivelazioni, Toyota avrebbe avviato lo sviluppo del concept car “S-FR”, presentata per la prima volta nel lontanissimo 2015. Fonti giapponesi indicano che Toyota potrebbe collaborare con Daihatsu e Suzuki, data la loro esperienza nella produzione di auto compatte.

Sembra, inoltre, che Toyota stia lavorando su un’auto con caratteristiche simili al modello Boon di Daihatsu, una city car ideale per le città trafficate. Aspetto che risulta particolarmente interessante di questo progetto, nonostante si parli di una compatta “innocua”, è la possibilità di lavorare su una sua versione GR. Questa sarebbe in fase di sviluppo per diventare una base utile nelle competizioni WRC – Rally4.

Questa vettura potrebbe essere equipaggiata con un motore turbo a tre cilindri da 1,3 litri, una versione ridotta del motore turbo a tre cilindri da 1,6 litri già presente nelle GR Yaris e GR Corolla. Secondo le ultime indiscrezioni, questo motore potrebbe offrire una potenza di 150 CV e una coppia di 220 Nm.

La Toyota S-FR, svelata al Tokyo Motor Show di un’era geologica fa, sarebbe una sportiva compatta con trazione posteriore. Il modello è stato concepito come un’evoluzione moderna della Toyota Sports 800. Originariamente, Toyota intendeva completare la sua gamma con tre sportive a trazione posteriore di diverse dimensioni: la GR Supra, la 86 e la S-FR. Al centro del trittico, però, resta centrale il motore. Questo sarà utilizzato anche nella GR Starlet, e sarebbe stato deciso di impiegarlo anche per la S-FR, dando così il via libera allo sviluppo della vettura.

Attualmente, sappiamo solo che la nuova S-FR sarà una “sportiva compatta a trazione posteriore”, un tipo di auto raro nel segmento A-B a livello mondiale. Non è chiaro quanto il nuovo modello sarà simile al concept S-FR del 2015, ma potrebbe avere una lunghezza di circa 4 m e una larghezza tra 1,7 e 1,75 m, rendendola più piccola della 86/BRZ. Una vera rivale della MX-5? Chissà.

Per continuare lo sviluppo in questo senso, e quindi produrre e vendere auto sportive, restano fondamentali collaborazioni strategiche, come quella con Subaru e con BMW. Per questo motivo si ipotizza che per la S-FR ci sarà una collaborazione con Daihatsu e Suzuki.