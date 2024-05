Toyota, presentate due novità della sua serie elettrica “bZ” a Pechino

Il Salone dell’Auto di Pechino 2024 ha aperto i battenti al pubblico già il 29 aprile e da giorni si parla di tutto ciò che abbiamo visto al motor show cinese. Tantissime le novità e la dimostrazione di forza di colossi cinesi, ovviamente, specie per la potenza di fuoco, dal punto di vista economico, che rappresentano per altre aziende occidentali e non. Toyota, uno dei leader globali indiscussi, non ha mancato neanche questo appuntamento.

I giorni precedenti all’apertura di Pechino sono stati dedicati esclusivamente alla stampa e agli addetti ai lavori. Ed è proprio in questa occasione che il marchio giapponese ha svelato delle nuove proposte per il fiorente mercato cinese. Non stupisce anche questa scelta, dato che sul mercato cinese si stanno buttando a capofitto tanti grandi marchi, sia per strappare quote di mercato agli stessi produttori locali, sia per il successo dei veicoli elettrici in Cina.

In questa anteprima, Toyota ha svelato due nuovi modelli elettrici di produzione per la sua gamma BEV. I nuovi membri della famiglia “bZ” di Toyota per i clienti cinesi sono il bZ3X e il bZ3C. Il primo, in arrivo nel 2025, assume la forma vagamente familiare di un SUV che, anche se compatto, ha molto spazio all’interno. Non si esclude che questo modello possa arrivare anche in Europa, ma per il momento questa “assalto alla diligenza” cinese sembra la priorità per moltissimi colossi automobilistici.

Un’immagine scattata al Centro Espositivo mostra i suoi interni all’avanguardia, dando modo di apprezzare ancora una volta la capacità di Toyota di proporre “pacchetti” nuovi e interessanti.

Il bZ3C, invece, è un SUV fastback basato sulla berlina elettrica bZ3, questa già disponibile in Cina. Secondo le stime, dovrebbe arrivare sulle strade del paese asiatico nella seconda metà del 2024. Questo modello è montato sulla piattaforma e-TNGA di Toyota e dispone di un unico motore elettrico da 250 CV di potenza massima e con la trazione posteriore. Tra le innovazioni tecnologiche del bZ3C troviamo un LIDAR sul parabrezza, un sistema che utilizza la luce laser per misurare la posizione e la distanza degli oggetti vicini.

Gli interni del bZ3C sarebbero “praticamente uguali a quelli della berlina”, come affermano alcuni osservatori presenti all’anteprima. In ogni caso, questa e la prima novità rappresentano un passo importante per Toyota nel suo impegno verso l’elettrificazione della sua gamma offerta in Cina. Il marchio giapponese punta a conquistare una fetta significativa del mercato automobilistico più interessante al mondo, al momento.