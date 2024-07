Toyota aveva ragione, le ibride vendono meglio delle elettriche

Le auto elettriche stanno tentando di guadagnare terreno, con 40 milioni di veicoli venduti nel mondo che già sostituiscono 1,7 milioni di barili di petrolio al giorno. Sono ancora tanti gli ostacoli da superare, come il costo elevato, le infrastrutture di ricarica insufficienti e la diffidenza di gran parte del pubblico verso le nuove tecnologie. Questi fattori stanno spingendo maggiormente all’acquisto di auto ibride. Toyota, in particolare, ha scelto di mantenere l’impegno sui motori a combustione interna, puntando sulle ibride. La strategia è stata vincente.

Un recente rapporto della società di consulenza McKinsey&Co. conferma tale tendenza. L’analisi di McKinsey, basata su un campione di 30mila persone provenienti da 15 paesi e raccolte nel corso degli ultimi tre anni, rivela che l’intenzione generale di acquistare veicoli elettrificati è certamente in crescita.

Se nel 2021 il 14% degli intervistati pensava a un possibile acquisto di un’auto completamente elettrica, nel 2024 questa percentuale è salita al 18%. Per le auto ibride plug-in, l’intenzione di acquisto è passata dal 17% nel 2021 al 20% nel 2024. Su questi dati si è inserita perfettamente Toyota che ha puntato sempre forte sulle ibride.

I principali ostacoli citati da chi non vuole passare ai veicoli elettrici sono il costo elevato (45%), le preoccupazioni sulla ricarica (33%) e l’ansia per l’autonomia del veicolo (29%). Problemi come questi risultano meno rilevanti per gli ibridi non plug-in. Essendo mediamente più costosi dell’11% rispetto alle auto a benzina, risultano comunque molto più economici dei veicoli elettrici puri.

Anche in California, il mercato più grande per le auto elettriche in Occidente, le vendite di ibride e PHEV stanno crescendo rapidamente, mentre quelle delle elettriche sono in rallentamento. Questo è in parte dovuto alla scelta sempre più ampia di opzioni ibride offerte dai produttori. Toyota e Kia stanno espandendo la loro offerta ibrida, e Ford ha rivelato che tra il 20% e il 25% dei pick-up F-150 prodotti sono ibridi.

Dai marchi storici e consolidati tedeschi a quelli specializzati nelle 4×4 come Land Rover e Jeep, molte aziende vedono i PHEV come una soluzione per rispettare le normative sulle emissioni e, ottimizzando risorse e investimenti, come un’opportunità molto redditizia.