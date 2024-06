Come incentivare l’acquisto di auto elettriche? Chiedete alla California

Le auto elettriche non stanno godendo di un buon momento sia in Europa che negli Stati Uniti. Parlando del Nord America, in Stati Uniti e Canada le vendite sono calate di circa il 3%. E gli obiettivi di decarbonizzazione bussano alla porta di produttori e Paesi che hanno promesso tanto e scommesso forte.

In California, il principale mercato statunitense per le auto elettriche, il governo statale ha approvato sussidi fino a 14.000 dollari (che sono circa 13.000 euro) per l’acquisto o il leasing di veicoli elettrici, nuovi o usati. Si tratta della volontà politica di garantire l’accesso a un’auto elettrica a tutti i residenti, soprattutto a coloro che vivono a basso reddito. Il “Programma di sostegno alla mobilità pulita” mira a raggiungere questo scopo.

Il nuovo programma si concentra sulle aree che necessitano una certa attenzione ambientale, dove serve che l’aria sia più pulita e nelle altre zone rispetto a quelle che hanno beneficiato già degli aiuti per l’acquisto di auto elettriche o PHEV. I requisiti sono semplici: devono essere incentivate “auto più pulite”. Per questo c’è un aspetto problematico. Infatti, anche auto elettrificate come gli ibridi leggeri possono entrare nel programma, e così facendo si “rovina” quel virtuosismo sull’ingresso in strada di auto completamente elettriche. Suvvia, la perfezione non esiste.

La sovvenzione massima consentita è di 12.000 dollari per l’acquisto o il leasing di un veicolo, con un incentivo aggiuntivo di 2.000 dollari per la ricarica. L’incentivo può essere utilizzato per un punto di ricarica domestico o come carta prepagata per le ricariche e si può combinare con gli aiuti federali. Si tratta di un piano complesso che ha i suoi punti deboli, certo, ma è decisamente incentivante.

In Europa, invece, gli incentivi sono limitati o, a volte, assenti. Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e Portogallo, offrono forti incentivi per l’acquisto o il noleggio di veicoli elettrici. In Germania, maggiore mercato automobilistico del continente, tutti gli aiuti per l’acquisto di auto elettriche sono stati ritirati dallo scorso dicembre. La Tesla Model Y, prodotta in Germania, quindi, è scivolata in fondo alla lista dei modelli più venduti.

Le vendite di auto elettriche in Germania, senza troppe sorprese, sono crollate in poco tempo del 30% e più. Un calo che ha influenzato negativamente le vendite di veicoli elettrici in tutta Europa. Queste, secondo l’Associazione europea dei costruttori di automobili (ACEA), sono diminuite del 16% quest’anno. In Spagna, il Piano MOVES, destinato a incentivare l’acquisto di veicoli elettrici, è criticato per la sua complessità burocratica e in Italia gli inventivi per le auto elettriche sono stati erosi nel giro di alcuni giorni.