Tesla: tutte le novità del release software di primavera

Tante, tantissime, le novità in casa Tesla. Dopo la notizia della presentazione dei sedili sportivi per il Model S Plaid e dei guai per le ruote derivati dalla guida autonoma e il problema al pedale dell’acceleratore dei Cybertruck, la casa automobilistica statunitense ha rilasciato le informazioni su cosa prevederà l’aggiornamento software di primavera. Molte le curiosità e gli aspetti interessanti da conoscere.

Cosa prevede la Spring Release di Tesla

Scopriamo tutte le novità che verranno introdotte sui vari modelli Tesla dall’aggiornamento software di primavera che dovrebbe essere rilasciato entro fine mese per tutti gli utenti dopo l’anticipazione ai dipendenti della casa statunitense.

Le visualizzazioni aggiornate delle schermate

Una delle novità riguarda le schermate per Model 3 e Model Y (con chip AMD) che prevederanno visualizzazioni aggiornate. Nello specifico quando l’auto è ferma al parcheggio comparirà una nuova schermata a tutto schermo che consentirà l’accesso ai controlli dell’auto come quelli per aprire le portiere, la porta di ricarica o il bagagliaio. Inoltre nella parte inferiore saranno presenti due widget, uno dedicato ai controlli multimediali con una serie di tasti in più per l’accesso al brano successivo, ai preferiti e a quelli recenti. Inoltre quando si utilizza l’Autopilot si potrà usufruire della schermata espandibile con la mappa in alto a destra in un piccolo riquadro che mostra l’itinerario.

Auto Shift Beta

Per le Model S e Model X prodotte dal 2021 in poi Tesla introduce la funzione Auto Shift Beta. Si tratta di un’evoluzione dello Smart Shift e permetterà di cambiare automaticamente tra retromarcia e marcia avanti (e viceversa) in modo da facilitare le operazioni di parcheggio. L’aggiornamento prevede il riconoscimento degli oggetti che circondano l’auto per cui, per esempio, quando si è in garage il software della Tesla capirà da solo che dovrà inserire la marcia in avanti evitando di dover interagire con lo schermo.

Audible e Spotify

Per tutti i modelli Tesla grande novità per quel che riguarda l’infotainment. Questo vedrà l’integrazione nativa di Amazon Audible e l’aggiornamento di Spotify.

Frenata rigenerativa

Un’altra novità dello Spring Release di Tesla, sempre per Model S e Model X dal 2021 in poi, è il miglioramento della frenata rigenerativa. Non sono stati forniti ulteriori dettagli ma è sicuramente un aspetto positivo e interessante da monitorare.

Modalità Sentinella

Per ora limitata solamente ad alcuni mercati la Modalità Sentinella prevederà un aggiornamento che consentirà di visualizzare lo schermo dello smartphone i video registrati dal sistema quando è in funzione. Un modo per aiutare il proprietario a capire se intorno alla vettura sta accadendo qualcosa di pericoloso.

Apertura automatica del baule

Solamente per Model S e Model X dopo il 2021 e per Model 3 Highland (che condividono l’Ultra WideBand) è possibile, tenendo in tasca o in mano lo smartphone sul quale è configurata la chiave digitale, far aprire il portellone posteriore dell’auto standovi semplicemente davanti. L’auto, basandosi sulla telecamera posteriore, valuta la distanza dal portellone e comprende l’intenzione di voler aprire il baule.

Itinerario di viaggio

Sulle Tesla dotate di schermo posteriore è possibile estendere le informazioni di viaggio anche su questo display così che anche i passeggeri possano essere informati sulla distanza rimanente, la temperatura e tutte le altre informazioni.