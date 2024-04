Le 10 auto più economiche per sfrecciare a oltre 250 km/h

Non servono delle supercar economicamente irraggiungibili. La velocità non deve avere sempre un prezzo insostenibile, perché tra le auto prodotte negli ultimi decenni ci sono degli autentici gioielli. E dunque, chi ha detto che per sfrecciare con un’auto scattante ed elegante servono 50mila euro o (molto) di più?

Ci sono diverse auto sul mercato dell’usato capaci di arrivare ai 250 km/h senza prosciugare il conto in banca. Anzi, la scelta è anche ampia e può rendere il proprio viso improvvisamente sorridente. Con i capelli al vento o con la pelle della propria faccia deformata dalla velocità, certi modelli, talvolta iconici, possono accontentare anche (e soprattutto) il purista a caccia di sportive divertenti. Nelle 10 auto più economiche e veloci, c’è spazio per le auto di lusso, le classiche intramontabili e quelle più “giovanili”.

Chevrolet Corvette (quella prodotta dal 1997 al 2004): un’autentica icona americana, la C5 offre ancora prestazioni incredibili a un prezzo anche ragionevole. Quest’auto ha un V8 da 350 CV, arriva ai 270 km/h e tra i modelli “base” si trovano esemplari in vendita anche a meno di 15 mila euro, mentre per la versione da pista Z06 serve un budget intorno ai 20 mila euro.

Nissan 350Z (2002-2008): altra popolarissima sportiva. Questa vanta un V6 aspirato da 300 CV e una velocità massima di 250 km/h. I prezzi per i modelli usati partono da circa 10 mila euro.

Ford Focus ST (2013-2018): la compatta non delude in termini di prestazioni. Stiamo pur sempre parlando di una Ford da 252 CV che può raggiungere i 250 km/h e con un’esperienza di guida coinvolgente. I modelli usati si possono trovare anche a 12 mila euro.

Volkswagen GTI (2015-2021): per la settima generazione della GTI, con qualche anno alle spalle, si può arrivare a un prezzo accessibile e avere delle prestazioni molto interessanti. I suoi 230 CV la spingono fino a 245 km/h. Molte versioni sono disponibili a partire da 10 mila euro.

BMW 540i (1995-2003): a parte la E39 M5, forse una delle BMW più venerate dagli appassionati, la 540i è l’altra auto che ha aspirato a diventare, anche lei, una leggenda. Si tratta di un esempio lampante di ottime prestazioni a un prezzo interessante sul mercato delle auto usate. Con un limitatore a 250 km/h, si possono trovare anche a meno di 5 mila euro ormai.

Mazda MX-5 – Miata (1989-2005): auto “mitica” per gli amanti della guida con i capelli al vento. La MX-5, con i suoi motori brillanti e una maneggevolezza impeccabile, è da sempre una scelta divertente per una guida unica. I modelli usati si possono trovare a partire da 5 mila euro.

Porsche Boxster (1999): non sarà mai la 911, ma se sei in cerca di un affare, questo è quello giusto. I prezzi della Porsche 911 usata sono decisamente “folli” al momento. Le Porsche Boxster di prima generazione (a partire da circa 15 mila euro) vanno davvero forte e con la versione S si raggiungono facilmente 260 km/h.

BMW 330i (2000-2006 in copertina): senza essere un’auto “M”, la BMW 330i E46 era velocissima. Con i suoi 231 CV era limitata elettronicamente a 250 km/h. I modelli usati si possono trovare per meno di 8 mila euro.

Mitsubishi 3000GT VR4 (1991-2000): in condizioni pressoché originali e non modificate, se si trovano tali rarità messe in vendita, è davvero difficile resistere. Raggiunge una velocità massima di 250 km/h. Il prezzo, però, dipende molto dalla condizione di questa rara opera d’arte.

Mercedes-Benz CLK500 (2002-2009): elegante e potente, questa Mercedes è perfetta per chi apprezza il connubio tra comfort e prestazioni. La CLK500, con i suoi 306 CV, raggiunge i 250 km/h. I prezzi per i modelli usati partono dai 5 mila euro.