Il problema all’acceleratore che ha bloccato le consegne dei Cybertruck Tesla

Dopo che la scorsa estate si sono ripetute le segnalazioni di problemi al braccio del pedale dell’acceleratore quasi spezzato sulla Tesla Model 3 continuano i problemi, questa volta sul Cybertruck di Tesla. Diversi utenti, condividendo le loro disavventure sui social, hanno riferito di aver ricevuto notifiche tramite SMS o telefonate che li informavano della riprogrammazione delle date di consegna delle loro Cybertruck.

Ancora problemi al pedale dell’acceleratore delle Tesla

Non essendoci spiegazioni ufficiali non mancano le speculazioni e le ipotesi su cosa sta accadendo ma sono numerose le voci che sostengono che i problemi sono legati al pedale dell’acceleratore delle Tesla Cybertruck. A quanto riferito da diversi concessionari pare proprio che il richiamo dei veicoli con il conseguente ritardo nelle consegne sia per preoccupazioni legate al pedale dell’acceleratore.

Il problema sembra essere legato al potenziale bloccaggio del pedale. Un utente ha pubblicato un video su TikTok del proprio Tesla Cybertruck nel quale il rivestimento del pedale dell’acceleratore si fosse inceppato provocando un’accelerazione incontrollabile del veicolo. Anche azionando i freni nel tentativo di ridurre il problema il Cybertruck ha continuano ad accelerare non appena la pressione è stata rilasciata creando non pochi problemi di sicurezza anche considerando il peso del Tesla Cybertruck e le sue enormi capacità di accelerazione.

Altri utenti hanno inoltre riferito che il loro Tesla Cybertruck accelerava contro un palo in modo apparentemente autonomo senza che né il pedale del freno né gli airbag rispondessero in maniera efficace. Per il momento Tesla non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulle motivazioni del blocco delle consegne del suo Cybertruck. I sospetti restano però piuttosto forti intorno al pedale dell’acceleratore anche considerando come non è la prima volta che questo componente diventi motivo di segnalazioni e anomalie. Se in passato Tesla è riuscita a risolvere la maggior parte dei contenziosi riconoscendo la responsabilità degli incidenti a errori del conducente ora la questione sembra più delicata da affrontare.

Aspettiamo di conoscere il contenuto di un comunicato ufficiale di Tesla che spieghi cosa sta accadendo per capire se la situazione è davvero risolta o se per il Cybertruck ci sono ancora diversi problemi da affrontare e superare.