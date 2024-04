Honda SUSTAINA-C Concept, l’auto elettrica con scooter integrato

In occasione della Design Week di Milano Honda ha presentato la sua SUSTAINA-C Concept, un veicolo elettrico pensato per la mobilità urbana. Tra le particolarità di questo concept il fatto che viene distribuito in abbinamento con un piccolo scooter elettrico pieghevole (come si vede dalle foto) chiamato Pocket Concept che può essere riposto nel bagagliaio dell’auto e qui ricaricato per essere utilizzato per gli ultimi tratti degli spostamenti in città.

Il punto di forza della Honda SUSTAINA-C Concept su cui ha voluto insistere l’azienda giapponese, non rivelando particolari informazioni legate alle caratteristiche tecniche dell’auto, è il design e l’utilizzo di materiali di riciclo per sottolineare l’impegno verso la sostenibilità.

Il progetto della SUSTAINA-C Concept

Con la SUSTAINA-C Concept Honda ha voluto realizzare un veicolo elettrico con l’obiettivo di liberarci potenzialmente dai vincoli delle risorse limitate. I pannelli della carrozzeria dai colori vivaci, infatti, sono realizzati riutilizzando materiali in resina acrilica recuperati da un precedente utilizzo. È un progetto di economia circolare che vuole contribuire a fornire un contributo alla tutela dell’ambiente e alla gioia di guidare liberamente i veicoli del futuro.

La SUSTAINA-C Concept si basa sul duplice concetto di EGO (cosa vuoi fare) ed ECO (avere un rispetto per l’ambiente). La scelta della resina acrilica è giustificata anche dall’eccellente resistenza che questo materiale garantisce contro gli agenti atmosferici assicurando allo stesso tempo anche ottime proprietà di trasparenza, colorazione e levigatezza della superficie. C’è poi da segnalare come l’uso della resina acrilica consente ai pennelli di recuperare la loro forma originale a seguito di crepe e urti minori.

Il lavoro condotto per la SUSTAINA-C Concept ha voluto anche promuovere un design che sfrutti le proprietà della resina acrilica che non prevede la necessità di un rivestimento. L’uso dei colori con un’eccellente saturazione cromatica, infatti, aiutano a migliorare la qualità del design anche grazie alle striature di resina generate nei processi di stampaggio dei pannelli che consentono di esprime motivi distintivi.

Sulla SUSTAINA-C Concept è poi presente un portellone posteriore a retino (anch’esso mediante l’uso della resina acrilica) che integra delle mini luci del display a LED che viene trasmessa dal lato posteriore del materiale acrilico. Le luci del display vengono impiegate sia per l’illuminazione della lampada ma anche per mostrare lo stato di carica durante il parcheggio e, ancora, per comunicare con gli altri veicoli nelle vicinanze.