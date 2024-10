Tesla Roadster è stata rinviata di nuovo: “Lavoriamo a cose più importanti”

Il debutto della Tesla Roadster è stato nuovamente rinviato, questa volta a data da destinarsi. Il concept di questo veicolo è stato mostrato nel 2017, quando Elon Musk disse che sarebbe arrivata nel 2020. Sappiamo benissimo però che l’imprenditore di origini sudafricane, in quanto a date, è alquanto inaffidabile. Da lì in avanti la Roadster è stata rinviata diverse volte e, stando sempre a quanto dichiarato da Musk, le prime consegne sarebbero dovute iniziare nel 2024. A quanto pare, però, la casa automobilistica è ancora in alto mare con lo sviluppo di questo modello.

Tesla Roadster, rinviato nuovamente il suo debutto

In una recente riunione con gli azionisti, dove Musk ha annunciato anche di aver cancellato la Tesla Model 2, la low-cost da 25.000 dollari, ha discusso della Roadster: “Voglio ringraziare le persone che hanno prenotato la nuova Tesla Roadster. Stiamo lavorando sulla nuova generazione del modello, ma deve arrivare soltanto dopo le cose che hanno un serio impatto sul bene del mondo”.

L’imprenditore non ha dato una nuova data, dunque con tutta probabilità passeranno molti anni prima di vedere la nuova generazione della Roadster in strada. Lo scorso luglio, in occasione di un’altra riunione con gli azionisti, Musk disse che la produzione della Roadster era prevista per il 2025. Sembra però che anche questa data sia stata scartata.

Al momento non ci sono molti dettagli su come sarà il design della Tesla Roadster. Per quanto riguarda le prestazioni, sul sito del costruttore viene indicata una potenza superiore a 1.000 cavalli grazie alla presenza di quattro motori elettrici, capaci di spingere il veicolo ad una velocità massima superiore a 400 km/h. Secondo quanto affermato da Elon Musk in un’intervista all’inizio del 2024, la Roadster sarà capace di scattare da 0 a 100 km/h in circa 1 secondo con il pacchetto SpaceX. Stando sempre a quanto affermato dall’imprenditore, questo pacchetto dovrebbe consentire al veicolo di spiccare il volo, letteralmente. Per quanto riguarda l’autonomia, dovrebbe essere di 1.000 km.

Nel frattempo la casa automobilistica sta lavorando su diversi progetti, tra cui il restyling della Model Y, in uscita nel corso del prossimo anno e già entrata in produzione, e il Cybercab, il taxi a guida autonoma dell’azienda presentato lo scorso 10 ottobre.