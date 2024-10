Tesla Cybercab e Robovan copiati dal film Io, Robot: il regista accusa Elon Musk

La presentazione del Robotaxi di Tesla è stato deludente per gli investitori. Questa “paura” era già trapelata pochi giorni prima dell’evento. Ma la questione non finisce qui, perché sembra che gli innovativi Cybercab e Robovan siano stati effettivamente copiati dal film “Io, Robot” del 2004. A lanciare l’accusa è proprio il regista del film, Alex Proyas.

Il regista di Io, Robot accusa Elon Musk di aver copiato il design dei Tesla Cybercab e Robovan

Proyas ha pubblicato un post su Twitter, chiedendo scherzosamente ad Elon Musk di riavere indietro i suoi disegni: “Hey Elon, posso riavere indietro i miei design, per favore?”. In aggiunta, il regista ha allegato le immagini dei veicoli del film, accanto ai veicoli Tesla presentati lo scorso 10 ottobre. Ma non è tutto, perché Proyas accusa Musk di aver copiato il design anche del robot Optimus, molto simile ai robot del film.

A giudicare dalle immagini, la somiglianza è molto evidente. Tuttavia, il post ha generato centinaia di commenti contro lo stesso regista, dove vengono pubblicate immagini divertenti o dove viene detto che lui stesso si è ispirato ad altri veicoli per realizzare il film.

Tornando alla presentazione, questa non ha ottenuto l’effetto sperato sul mercato. Durante l’evento, Musk ha parlato per circa 20 minuti, ma la mancanza di informazioni specifiche ha alimentato le perplessità degli azionisti e non solo. Il giorno successivo il titolo Tesla è sceso dell’8%, ottenendo di fatto l’effetto contrario. Inoltre, mancano i dettagli anche della tecnologia di ricarica wireless, di cui si era tornati a parlare in seguito ad un nuovo teaser della casa automobilistica stessa.

Il Tesla Cybercab dovrebbe avere un costo di 30.000 dollari (circa 27.000 euro), ma molti temono che finirà per costare di più come il Cybertruck. Ricordiamo, infatti, che il pickup elettrico sarebbe dovuto costare meno di 50.000 dollari, ma la versione entry-level ha al momento un prezzo di 80.000 dollari, ovvero 30.000 in più rispetto a quanto annunciato durante la presentazione. Per quanto riguarda i costi operativi, Elon Musk ha dichiarato che dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 centesimi per miglio, contro 1 dollaro per miglio dei taxi.