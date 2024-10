Tesla, ecco la sua auto più veloce di sempre: presto le cose potrebbero cambiare

Lo scatto delle auto elettriche è decisamente più elevato delle auto a combustione: ma per quanto riguarda la velocità massima? La casa automobilistica di Elon Musk nel corso degli anni ha lanciato sul mercato diverse auto, tra cui alcune vere e proprie supercar elettriche. Alcune vengono anche utilizzate nelle drag race per metterle a confronto con supercar termiche. Vediamo quindi quali sono i modelli più prestazionali di Tesla.

Tesla, la sua auto più veloce raggiunge i 322 km/h

Al quinto posto troviamo la Model Y Performance, arrivata sul mercato nel 2020: i 562 cavalli di potenza le permettono di raggiungere i 241 km/h, con uno scatto da 0 a 100 in 3,9 secondi. La quarta posizione viene occupata dalla Model S P100D, arrivata sul mercato nel 2016: grazie ai suoi 773 cavalli tocca i 249 km/h, con un’accelerazione da record di 2,4 secondi per raggiungere i 100 km/h.

Il terzo gradino del podio è condiviso dalla Model 3 Performance del 2018 e dalla sua versione aggiornata del 2020. Entrambe raggiungono i 261 km/h grazie al propulsore elettrico da 456 cavalli, che scatta da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, la seconda hatchback più rapida di sempre.

Al secondo posto troviamo il SUV più potente al mondo, la Model X Plaid, che supera persino la Ferrari Purosangue. Nonostante i suoi 2.400 kg, raggiunge i 262 km/h grazie a un propulsore elettrico da 1.020 cavalli, che le permette di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. Condivide la piazza d’onore anche l’ultima arrivata, la Model 3 Performance 2024: 466 cavalli per raggiungere i 262 km/h, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi.

Regina incontrastata è la Model S Plaid del 2021, non solo la Tesla più veloce di sempre ma anche la più scattante. Con i suoi 1.020 cavalli raggiunge i 322 km/h e impiega solo 2,3 secondi per toccare i 100 km/h, prestazioni che hanno pochi rivali al mondo. Nei prossimi anni tutte queste potrebbero fare posto alla nuova Tesla Roadster che, stando a quanto affermato da Elon Musk, dovrebbe raggiungere i 400 km/h e avere uno scatto da 0 a 100 km/h in poco meno di 2 secondi.