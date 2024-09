Tesla Semi arriverà in Europa, ma più tardi del previsto: ecco la data di debutto

Negli ultimi giorni il Tesla Semi, camion elettrico dell’azienda, è tornato sotto i riflettori. Non solo per l’incidente in California, dove ha preso fuoco. Il camion elettrico di Tesla ha fatto la sua apparizione pubblica all’IAA Transportation di Hannover, in Germania. Secondo alcune indiscrezioni, Tesla avrebbe intenzione di far debuttare il camion anche in Europa, ma potrebbe volerci più tempo del previsto.

Tesla Semi arriverà in Europa, ma più tardi del previsto

Dan Priestley, responsabile del programma del Tesla Semi, ha confermato, durante l’evento, che l’azienda ha intenzione di portare il camion elettrico anche nel mercato europeo. Questo dovrebbe essere una versione più piccola dell’originale, adattandolo secondo quanto richiesto dalle normative europee più stringenti. Tuttavia, il suo debutto non avverrà prima del 2026.

L’obiettivo è quello di terminare prima la fabbrica in Nevada, che si occuperà esclusivamente della produzione del Semi. Successivamente, la casa automobilistica intende arrivare a produrre 50.000 camion elettrici all’anno entro il 2026. Per quanto riguarda la versione europea, Elon Musk aveva dichiarato di voler produrre il camion anche presso la Gigafactory di Berlino, ma al momento non ci sono novità a riguardo.

Priestley ha fatto presente che diversi esemplari in Nord America sono già per le strade, la maggior parte utilizzati da PepsiCo. Il Tesla Semi, che ha un’autonomia di circa 800 km con una singola carica, è una valida alternativa al diesel, secondo Priestley, che ha presentato alcuni dati durante l’evento. I test condotti con PepsiCo hanno raccolto una serie di dati molto importanti. Ad esempio, il camion elettrico è arrivato a percorrere fino a 1.700 chilometri in 24 ore, inclusa la sosta per la ricarica. Questo è possibile grazie alla tecnologia di ricarica a megawatt che consente ricariche ultra rapide.

Inoltre, è stato testato anche in Alaska in condizioni estreme, rendendolo adatto di conseguenza anche al Nord Europa. Priestley ha sottolineato anche che uno dei punti di forza del Tesla Semi è l’elevato livello di affidabilità.