Tesla Model Y esplode dopo un incidente: due le vittime

Gli incidenti in auto, purtroppo, sono all’ordine del giorno e accadono in tutto il mondo. Di recente ha fatto discutere quello dove è stato coinvolto un Tesla Semi, il camion elettrico del marchio, che ha richiesto 190.000 litri d’acqua per domare le fiamme. Tuttavia, nelle ultime ore arriva una notizia ancor più scioccante: una Tesla Model Y sarebbe letteralmente esplosa dopo un incidente.

Tesla Model Y esplode dopo un terribile incidente: difetto del veicolo o errore umano?

L’incidente è avvenuto a White Plains, a nord di New York. Secondo quanto riportato dai media locali, la Model Y avrebbe prima urtato un marciapiede, per poi colpire un albero e terminare la corsa contro un’abitazione a bordo strada. L’impatto avrebbe causato prima un incendio e, poco dopo, un’esplosione, ferendo anche un passante. I vigili del fuoco, per evitare che le fiamme si propagassero anche all’abitazione, hanno allontanato la vettura prima del suo recupero.

Le autorità stanno ancora investigando sulle cause dell’incidente, ma secondo alcuni testimoni ci sarebbe stata “un’accelerazione non voluta” del SUV elettrico. Non è ancora chiaro, quindi, se la vettura abbia accelerato senza alcun input, oppure se il conducente abbia accidentalmente sbagliato pedale, perdendo poi il controllo del veicolo. Nell’incidente hanno perso la vita Millie Ortiz Sheehan di 70 anni, che si trovava alla guida della Model Y, e Diana Trochez Sheehan di 36 anni, nuora della donna al volante. Prima dell’accaduto, le donne avevano lasciato nipoti e figli all’asilo.

La casa colpita è stata parzialmente danneggiata dalle fiamme, ma fortunatamente nessuno era presente al suo interno nel momento in cui è avvenuta l’esplosione. Le autorità potranno stabilire la causa dell’incidente analizzando i dati della scatola nera. Nel frattempo, la notizia ha suscitato preoccupazione e sgomento. Molti puntano il dito contro la sicurezza dei veicoli elettrici, che specialmente in questi casi possono diventare molto pericolosi. Insomma, ci sarà ancora da discutere sull’argomento.