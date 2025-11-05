Tesla pensa a una divisione sportiva? Ecco la risposta di Elon Musk

Marchi come Mercedes-AMG, BMW M o Toyota Gazoo Racing continuano a incarnare il lato più emozionale e adrenalinico dei loro modelli. A loro si affiancano nomi storici come Nissan NISMO, Ford Performance o Renault Sport, realtà che da decenni legano la propria identità alle alte prestazioni e a un’eredità sportiva ben radicata. Le case automobilistiche cinesi, invece, non si sono ancora affermate in questo campo, ad eccezione di Xiaomi che ha lanciato la sua SU7 Ultra da record. E Tesla?

Tesla, gli appassionati chiedono una divisione sportiva: la risposta di Elon Musk

La casa automobilistica di Elon Musk ha presentato nel tempo versioni ad alte prestazioni dei propri modelli, come le varianti Performance e Plaid. La Tesla Model S Plaid, ad esempio, scatta da 0 a 100 km/h in appena 2,1 secondi e raggiunge i 322 km/h: numeri che molte supercar a benzina possono solo sognare. Ma c’è un lato negativo, ovviamente.

Le Tesla più potenti non offrono quell’impatto visivo o quell’anima emozionale tipica dei modelli AMG, M o GR, dove la sportività si riconosce anche dal design aggressivo e dai dettagli distintivi. Le auto del marchio californiano, invece, restano volutamente sobrie, e solo alcune officine indipendenti hanno mostrato al pubblico il lato più estremo dei modelli Tesla.

Molti appassionati si chiedono perché Tesla non abbia ancora creato una propria divisione sportiva ufficiale. La risposta è arrivata direttamente da Elon Musk, durante la sua partecipazione al podcast Joe Rogan Experience. “Credo che sia meglio lasciare questo tipo di lavori ai preparatori specializzati. L’obiettivo di Tesla è costruire auto autonome e futuristiche. Vogliamo che il futuro abbia l’aspetto del futuro”, ha dichiarato Musk, chiudendo così ogni speculazione.

Oggi Tesla è concentrata sullo sviluppo della guida autonoma. Dopo la presentazione del Cybercab, l’azienda americana sta testando alcune Model Y per funzionare come robotaxi sulle strade di Austin, in Texas.

Alcuni fan hanno persino suggerito a Musk di acquisire Unplugged Performance e la sua divisione Upfit Tesla, responsabile dei Cybertruck allestiti per la polizia metropolitana di Las Vegas. Ma il CEO rimane fermo sulla sua visione: la priorità è l’intelligenza artificiale applicata alla mobilità e ai robot Optimus, più che la creazione di un reparto sportivo.