Tesla, il “brutale” Cybertruck è meno protetto di una Model Y nell’off-road

Tesla vuole insistentemente che tutti credano che il Cybertruck sia il veicolo più resistente sulla Terra, una fortezza d’acciaio inossidabile progettata per resistere all’apocalisse. Lo sforzo pubblicitario sui social media lo ha dipinto come un mostro in grado di superare sentieri impervi, resistere ai proiettili e, nel tempo libero, raggiungere la velocità di una Porsche 911.

Ma quando si confrontano queste affermazioni da marketing estremo con le condizioni di garanzia, emerge un paradosso: il Cybertruck è un veicolo a dir poco delicato. Così delicato che Tesla ne proibisce la guida fuoristrada o persino su “superfici irregolari o sconnesse”, pena l’annullamento della garanzia.

Questo dettaglio è a dir poco sbalorditivo, soprattutto se confrontato con gli altri veicoli della gamma. Mentre Model X e Model Y possono circolare off-road senza invalidare la copertura, la garanzia del Cybertruck esclude esplicitamente i danni e i malfunzionamenti causati “direttamente o indirettamente” dalla guida fuoristrada.

La storia di un proprietario sfortunato offre una risposta. Dopo il guasto di un semiasse causato dall’allentamento di un bullone, Tesla ha rifiutato la riparazione in garanzia perché il proprietario, un mese prima, aveva ammesso sui social media di essere stato coinvolto in un incidente in ambito fuoristrada. Non importava che l’incidente avesse riguardato la parte anteriore e non l’assale posteriore, i post del proprietario sono stati usati come prova inconfutabile.

La garanzia esclude dalla copertura non solo l’uso fuoristrada, ma anche fattori comuni come l'”esposizione alla luce solare”. Questo lascia a Tesla un margine di manovra così vasto da poter, di fatto, negare la riparazione per qualsiasi cosa, dal danno causato da un blackout domestico al semplice invecchiamento sotto i raggi UV.

Per un pick-up elettrico pubblicizzato come il veicolo più resistente al mondo e con capacità off-road, questa lista di limitazioni è assurda. Non solo l’acqua invaliderebbe la garanzia, ma anche l’uso del Cybertruck come fonte di energia è sotto stretta sorveglianza. Il veicolo è il primo di Tesla a supportare le modalità Vehicle-to-Load (V2L) e Vehicle-to-Home (V2H) tramite Powershare, ma Tesla calcola il consumo energetico e se la quantità risulta “incoerente con il chilometraggio percorso”, è un altro motivo valido per negare le riparazioni.

Insomma, se l’apocalisse dovesse davvero arrivare, i proprietari di un Tesla Cybertruck farebbero meglio a sperare che le autostrade di fuga siano lisce e, soprattutto, che non si allaghino.