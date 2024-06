Tesla Model Y domina ancora in Europa, ma Volvo EX30 si prepara all’attacco

Per Tesla è un 2024 molto negativo rispetto a quelli precedenti ma, nonostante ciò, continua a piazzare le sue due auto di punta in cima alle classifiche in Europa. Considerando i primi cinque mesi dell’anno, dunque da gennaio alla fine di maggio 2024, Tesla Model Y è ancora in prima posizione nella classifica dedicata alle vendite di auto elettriche in Europa, sebbene con un calo del 23.9% rispetto al 2023.

Tesla Model Y regina indiscussa in Europa nonostante le difficoltà, ma Volvo EX30 si avvicina

La Model Y ha registrato ben 79.125 immatricolazioni, in calo rispetto alle 104.006 unità dello scorso anno. Al secondo posto troviamo sempre un veicolo Tesla: la Model 3. La berlina elettrica, fresca di aggiornamenti con la versione Highland, ha registrato 38.863 immatricolazioni in Europa, in aumento del 38.3% rispetto al 2023 quando erano state registrate 28.099 unità. Sul gradino più basso del podio troviamo Volvo EX30, che in pochi mesi dal debutto ha raggiunto 30.195 immatricolazioni in Europa. Nei prossimi mesi ci sarà il sorpasso?

Seguono MG4, che potrebbe essere colpita dai dazi dell’Unione Europea, con 22.518 unità consegnate e Volkswagen ID.4, in brusco calo con 21.900 unità vendute rispetto alle 31.779 piazzate lo scorso anno nello stesso periodo. Il SUV elettrico tedesco ha registrato una flessione del 31.1%. Sesta posizione per la Peugeot e-208, con un leggero aumento rispetto al 2023 con 21.412 unità immatricolate.

A seguire Volvo EX40 con 21.336 vendite e BMW i4 e iX1, rispettivamente con 20.268 e 20.063 vendite e una crescita del 35.4% e 69.2%. Chiude la top 10 la Volkswagen ID.3, con 19.223 unità vendute e un calo del 32.9%. Il mercato europeo, nei primi cinque mesi dell’anno, ha registrato in totale una leggera crescita, pari al 2.4%. Ovvero 17.442 vendite registrate in più rispetto al 2023.