Tesla Model S si schianta contro un’auto della polizia: era in modalità guida autonoma

Tesla colpisce ancora, nel vero senso della parola. Una Model S la scorsa settimana è stata coinvolta in un incidente mentre si trovava in modalità Full Self Driving, la funzione di guida autonoma. L’auto elettrica si è schiantata contro un’auto della polizia, che si trovava sul luogo mentre interveniva per un altro incidente. Non è la prima volta che accade una simile situazione. Poche settimane fa, infatti, una Tesla Model 3, sempre in modalità FSD, si era schiantata contro un passaggio a livello mentre un treno era in transito.

Tesla Model S finisce contro un’auto della polizia mentre era attiva la modalità Full Self Driving

L’incidente è avvenuto giovedì scorso, intorno alla mezzanotte, nella contea di Orange, in California, dove un agente si trovava sul luogo per un incidente mortale. La Tesla Model S non ha rivelato la segnaletica del poliziotto, che si trovava fuori dal veicolo con le luci di emergenza accese, finendo per colpire il veicolo della polizia. Fortunatamente l’agente è riuscito a spostarsi, evitando il veicolo elettrico a tutta velocità, mentre non ci sono state conseguenze gravi per l’agente a bordo dell’auto colpita.

Il proprietario della Tesla Model S è rimasto sul luogo per fornire assistenza agli agenti, dichiarando di aver attivato la guida autonoma ed essersi distratto utilizzando lo smartphone. La polizia ha sottolineato che l’utilizzo del cellulare è vietato indipendentemente dai sistemi di assistenza alla guida dei veicoli, e che anche con l’utilizzo della modalità Full Self Driving bisogna essere pronti a riprendere il controllo dell’auto in qualsiasi momento.

In seguito all’incidente della Model 3 contro le barriere del passaggio a livello, l’azienda aveva comunicato che avrebbe analizzato il video, utile per eventuali aggiornamenti futuri, che sembra non siano ancora arrivati. Al momento del suo debutto, il sistema Full Self Driving è stato offerto agli automobilisti Tesla in modo gratuito per un mese, ma il 98% delle persone che lo hanno testato non ha proseguito con l’acquisto. Questa modalità ha destato molte preoccupazioni sull’affidabilità e il costo elevato non è certo allettante: si parla di 8.000 dollari, ridotto da 12.000 in seguito al flop iniziale.