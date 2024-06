Tesla Cybertruck: ecco il modello dedicato alla Polizia di Dubai

Dopo aver presentato la versione speciale destinata alle forze dell’ordine negli Stati Uniti, il Cybertruck di Tesla fa il suo debutto anche con una variante appositamente progettata per la Polizia di Dubai. Il pick-up elettrico in “uniforme” sarà esposto nel cuore della città per alcuni giorni, offrendo a tutti gli interessati l’opportunità di ammirarlo da vicino. L’annuncio dell’introduzione del veicolo nella flotta della Polizia di Dubai era stato dato lo scorso dicembre.

Tesla Cybertruck a disposizione anche della Polizia di Dubai

Il Cybertruck di Tesla, dopo aver fatto la sua comparsa nelle scorse settimane in una versione speciale destinata alle forze dell’ordine statunitensi, approda ora anche negli Emirati Arabi Uniti. Il pick-up elettrico è attualmente in mostra presso il Dubai Mall, il centro commerciale più grande al mondo per numero di esercizi commerciali. L’esposizione del veicolo durerà fino al 22 Giugno, dopodiché il Cybertruck entrerà ufficialmente in servizio sulle strade dell’emirato.

Lo scorso maggio il veicolo ha fatto anche un tour in Europa, Italia compresa, dove si è mostrato agli appassionati in tutta la sua maestosità. In precedenza lo stesso tour è stato fatto in Cina. Si tratta di mercati dove, al momento, il pick-up elettrico non viene venduto a causa dell’impossibilità di omologazione. Tuttavia, dopo che Elon Musk ha annunciato l’arrivo di 3 nuovi veicoli elettrici nel 2025, ha dichiarato che potrebbe esserci la possibilità di vedere questo modello anche sulle strade europee e cinesi.

Tuttavia, dovranno essere riviste le dimensioni e altri particolari per soddisfare le stringenti regole di questi mercati per ottenere l’omologazione. Le principali preoccupazioni sono legate al peso del veicolo e alla carrozzeria in acciaio inossidabile, ritenuti pericolosi in caso di incidente con altri veicoli, pedoni o ciclisti. Secondo quanto dichiarato da Elon Musk, potrebbero esserci novità in merito già nel 2025.