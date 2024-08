Per Elon Musk non dobbiamo “condannare” l’industria dei combustibili fossili

Nella lunga intervista su X con l’ex presidente Donald Trump, il CEO di Tesla, Elon Musk, ha espresso opinioni sorprendenti sui combustibili fossili. Non stupisce molto che l’alleato improbabile si voglia avvicinare il più possibile al candidato repubblicano, storicamente ostile alla transizione elettrica.

Le affermazioni di Elon Musk arrivano non troppo inaspettate. Il numero Uno di Tesla ha affermato che i combustibili fossi potrebbero essere “trattati ingiustamente” e che il passaggio a un’economia energetica sostenibile “richiederà ancora tempo”. Insomma, ha chiesto un po’ di tregua ai detrattori del caro vecchio oro nero.

Nonostante Tesla sia all’avanguardia nella produzione di veicoli elettrici, pannelli solari e soluzioni di stoccaggio di energia pulita, Musk ha adottato una posizione decisamente moderata sul tema del cambiamento climatico. Le elezioni cambiano proprio tutti. “Non credo che dovremmo denigrare l’industria del petrolio e del gas o coloro che hanno lavorato duramente per fornire l’energia necessaria a sostenere la nostra economia,” ha dichiarato Musk. Insomma, i combustibili fossili sono ancora molto preziosi e vanno tenuti stretti.

Sebbene sostenga la necessità di una transizione verso fonti energetiche sostenibili, ha anche minimizzato i rischi immediati del riscaldamento globale, affermando che questi non sono così gravi come molti sostengono. Musk ha poi messo in discussione l’eventualità che l’anidride carbonica nell’atmosfera possa superare livelli pericolosi. Elon Musk, durante l’amabile chiacchierata con Donald Trump ha anche ridimensionato l’urgenza della situazione, sostenendo che, sebbene stiamo aggiungendo circa 2 parti per milione (ppm) di CO2 all’anno all’attuale livello di circa 400 ppm, “abbiamo ancora molto tempo” prima che la situazione diventi critica.

Ciliegina sulla torta, Musk ha anche aggiunto che non dovremmo prendere misure drastiche, come ostacolare l’agricoltura o limitare il consumo di carne. Insomma, bisogna stare calmi e utilizzare combustibili fossili in tutto e per tutto. Durante l’intervista, Musk ha ipotizzato che il passaggio a un’economia energetica sostenibile potrebbe avvenire in “50-100 anni”, ma non ha corretto Trump quando ha suggerito che potrebbe richiedere anche “100-500 anni”. Si tratta di una serie di affermazioni che vanno in netto contrasto con il panorama scientifico, comunità che richiede azioni immediate per garantire un futuro vivibile.