Tesla Model 3 ricaricata da un generatore a gas mentre è in coda in montagna

L’ansia da autonomia è un fenomeno molto comune tra i possessori di auto elettriche. Alcuni raggiungono livelli anche molto elevati, tanto da creare soluzioni alternative per non rischiare di restare a piedi, casomai durante il viaggio non si incontrasse una colonnina disponibile per la ricarica. Tra questi c’è il proprietario di una Tesla Model 3, che ha montato un supporto dove è stato posizionato un generatore a gas per ricaricare la sua berlina elettrica.

Tesla Model 3, l’ansia da autonomia colpisce ancora: proprietario installa un generatore a gas in caso di emergenza

Il video, pubblicato sui social media, è subito diventato virale. Nel filmato è possibile vedere il generatore mentre alimenta il veicolo, fermo in coda, in attesa di proseguire il suo percorso in montagna. Non è chiaro se si tratta di un semplice “scherzo”, in quanto un generatore simile non sarà di certo in grado di ricaricare centinaia di chilometri di autonomia. Al massimo, sarebbe in grado di far recuperare al veicolo solo qualche manciata di chilometri.

Il video ha suscitato numerose discussioni e controversie. Da un lato, molti hanno colto l’occasione per fare della facile ironia sulle auto elettriche. Dall’altro, alcuni hanno evidenziato le peculiarità del filmato, mettendo in dubbio la sua autenticità. In effetti, potrebbe appunto trattarsi di un video creato ad hoc per generare polemiche e discussioni. Tuttavia, non sarebbe la prima volta che l’ansia da autonomia generi opzioni alternative degne di MacGyver. Di recente, infatti, un altro proprietario di una Tesla Model S ha installato un motore diesel sulla sua elettrica per estendere l’autonomia del veicolo fino a 5.600 km.

Proprio per ridurre l’ansia da autonomia dei clienti, Tesla sta lavorando ad un Range Extender per il suo pickup elettrico, il Cybertruck, che sarà disponibile a partire dal 2025. Certo, la cifra non è di sicuro economica in quanto si dovranno sborsare ben $16.000 per avere poco più di 200 km aggiuntivi. Inoltre, la sua installazione andrà ad occupare buona parte del cassone, riducendo di molto lo spazio disponibile.